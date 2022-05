Schwante

Jubiläum in Schwante, denn das Storchennest über der Kulturschmiede in der Dorfstraße gibt es jetzt seit 115 Jahren. Und in diesem Jahr war es offenbar so umkämpft wie schon sehr lange nicht mehr.

Dieter Blumberg, der in Sichtweite zum Storchennest auf der Schmiede wohnt, hat immer alles genau im Blick – und er schreibt auch die Chronik. „Es war nachweislich 1907, als das Nest auf die Schmiede gebaut worden ist“, erzählte er am Montag in einem Gespräch mit der MAZ. Henry Iden, der damals für die Schmiede verantwortlich gewesen war, sei auch maßgeblich für den Aufbau des Nests zuständig gewesen. „Henry Iden und die Schmiede hat man damals in einem Atemzug genannt“, so Dieter Blumberg. Er selbst sei schon seit 65 Jahren mit dem Nest und der Schmiede vertraut. „Zu Ostzeiten wurden schon jahrelang eine Statistik geführt, 1993 habe ich die übernommen.“

Dieter Blumberg und seine Frau Bärbel. Quelle: Enrico Kugler

In diesem Jahr hat der Storch in Schwante ziemlich lange auf sich warten lassen – und auch sonst war einiges anders als sonst. Am 13. April ist der Storch eingetroffen – also, der, der schon seit Jahren auf dem Nest gelebt hat. Allerdings schauten sich in den beiden Tagen davor schon jeweils ein Storch am und im Nest um, flogen nach einer kurzen Verweildauer aber wieder weg.

Es war um 15.30 Uhr, als „Vater Storch“ eintraf, wie ihn Dieter Blumberg nennt. „Der kommt schon sieben Jahre hierher, den erkenne ich“, erzählte er. „Er hat eine besondere Flügelhaltung.“ Es vergingen gerade mal fünf Minuten, als ein weiteres Storchenpaar am Nest über der Schmiede aufgetaucht war. „Es kam zur Rauferei um das Nest“, beschreibt Blumberg die Szene in seinem diesjährigen Storchen-Tagebuch. „Sieger war unser Altstorch. Der Verlierer zog mit der Störchin weiter.“

Die Störche in Schwante. Quelle: Robert Roeske

Normalerweise kommt die Partnerin des Altstorches immer erst ein paar Tage später nach Schwante – auch das war in diesem Jahr anders. „Am Abend, gegen 21 Uhr, kam die Störchin schon an.“ Es sei seltsam, dass sie am selben Tag geflogen kam. „Das hatten wir noch nie“, so Dieter Blumberg. Doch damit zog noch lange keine Ruhe am Nest über der Schwantener Kulturschmiede ein.

Drei Tage später kam es erneut zu heftigen Kämpfen. „Bereits am Nachmittag wollte ein fremdes Storchenpaar das Nest erobern.“ Die Kämpfe seien intensiv gewesen, immer wieder sei es zu neuen Attacken gekommen. Aber auch das konnte das Schwantener Storchenpaar abwehren. Schlimmer noch sei es dann am Abend geworden. „Mit allen Mitteln versuchten die Fremdlinge das Nest zu erobern.“ Die Vögel seien so in Rage gewesen, dass einer der Störche gegen den Schornstein geflogen und auf das daneben befindliche Schuppendach gefallen sei. „Tabula Rasa“, so Dieter Blumberg. So was habe ich hier noch nicht gesehen.“ Damit nicht vorbei: Als der Storch weiterfliegen wollte, knallte er gegen einen Baum vor der Schmiede.

Blumen an der Dorfstraße in Schwante, dahinter die Schmiede mit dem Storchennest. Quelle: Robert Roeske

Der Schwantener Storchenvater kümmerte sich um das Tier. „Es war dunkel, dazu die Hektik, der Storch war k.o. Beine und Flügel waren aber okay, er hatte sich nichts gebrochen.“ Blumberg nahm das Tier zu sich mit, gab ihm Wasser, sperrte es in eine Art Voliere. „Am nächsten Morgen war er wieder fit und flog dann weg.“

Inzwischen liegen fünf Eier oben im Nest. Die Gefahr sei aber immer noch nicht vorbei. „Es kommt immer mal wieder einer. Aber bis jetzt ist alles gut gegangen.“ Hinzu komme, dass das Nest durch den Storch ungünstig an den Rand gebaut worden sei. Aber Dieter Blumberg hofft, dass kein Tier rausfällt. Jeden Tag, immer wieder, schaut er beim Nest nach dem Rechten.

2021 sind nach einem Starkregen drei Jungtiere im Nest verstorben und mussten geborgen werden.