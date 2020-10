Schwante

Elf Freiwillige trafen sich am Freitagnachmittag, um 1000 Tulpenzwiebeln, 2000 Krokusse und eine Felsenbirne fachgerecht in den feuchten Boden zu bringen. Die Schwantener Unternehmer wurden auch in diesem Jahr von der Umweltgruppe Oberkrämer unterstützt. Die Amalienfelder Gärtnerei Prahl hat die Tulpenzwiebeln geliefert. Die Krokusse und die Felsenbirne stammen von der Umweltgruppe.

„Aufgrund der Teilnehmerzahl und der zahlreichen Zwiebeln konnte der Aktionsradius auf den Lindenweg in Schwante und die Tourismusinformation in Vehlefanz ausgedehnt werden“, sagte Ortsvorsteher Dirk Jöhling am Montag. „Die Felsenbirne wurde nahe des Schwantener Bahnhofs gepflanzt. Schwerpunkt waren in diesem Jahr allerdings die Grünflächen vor den beiden Physiotherapien in der Dorfstraße. Dort wurden mehrere kreisrunde Beete mit Tulpenzwiebeln angelegt. Kurz nach dem Abschluss der Aktion begann es kräftig zu regnen.“

Anzeige

Auf mehr Regen hoffen die Akteure auch im nächsten Frühjahr, denn in diesem Jahr waren die zahlreichen Tulpen bereits im April vertrocknet.

Von MAZonline