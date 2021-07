Schwante

In der Schwantener Kita wurden gefeiert. Während der Schließzeit wurde in der Kita „Villa der kleinen Frösche“ kräftig gewerkelt.

„Nicht nur der Hortbereich erstrahlt nun in neuen Farben“, berichtet Kita-Mitarbeiterin Anja Rasenack. „Auch der Spielplatz ist um eine Attraktion reicher geworden. Eine Kletterkombination mit Rutsche wünschten sich die Kinder, nun hat sich der Wunsch erfüllt.“

Gemeinsam mit allen Kindern der Einrichtung ist deshalb am Donnerstagmorgen die Einweihung gefeiert worden. „Zur Überraschung aller war die Kombination geschmückt mit Luftballons und bunten Bändern“, so Anja Rasenack weiter. „Nachdem jede Gruppe für alle Kinder ein Lied angestimmt hat, schnitten drei Kinder das symbolische rote Band durch und gaben damit den Startschuss zum rutschen.“

Einweihung der neuen Rutsche. Quelle: Kita

Große Freude habe sich breitgemacht, als alle am liebsten die Ersten gewesen wären. Zum Abschluss dieses festlichen Tages an der Kita in Schwante gab es für jedes Kind auch noch ein kleines Eis.

Von MAZonline