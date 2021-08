Schwante: Warum Andreas Hänsch das Sommerlager erfunden hat

Schwante

Sommerlager Nummer 24 – und er war 24-mal dabei – seit dem Start 1997. Er hat es sogar miterfunden. Andreas Hänsch aus Schwante gehört zum großen Team des einwöchigen Events, das von der freikirchlichen Gemeinde Oberkrämer und der Christlichen Versammlung in Oranienburg Jahr für Jahr organisiert wird. „Letztes Jahr mussten wir es ja leider ausfallen lassen“, erzählt der 50-Jährige.

Aufgeteilt in vier kleine Camps

Trotz Corona-Pandemie konnte das Sommerlager (Sola) in der vergangenen Woche wieder stattfinden – wenn auch anders als sonst. Ist das Camp sonst eine große Gruppe, wurde es diesmal in vier kleine Camps und in eine Teeniegruppe aufgeteilt. „Wir wollten auch mal probieren, welche Dinge von Vorteil sind, wenn man das Sola dezentral veranstaltet. Das war eine interessante Erfahrung.“ Die Jugendlichen in der Gruppe hätten auf diese Weise mehr Freiräume. „Das Programm ist auch etwas anders.“ Da wird Beachvolleyball gespielt oder es gab ein Fahrradgeländespiel im Krämerwald. In Workshops ging es zudem um durchaus ernste Themen wie Angst und Zweifel oder den Medienkonsum.

Konzept nach Oberhavel mitgebracht

Andreas Hänsch arbeitete in diesem Jahr als Mentor und war Teil einer der Gruppen. Die Idee hatte er damals aus Nordrhein-Westfalen mitgebracht. „Ich habe 1992 bis 1994 bei Köln meinen Zivildienst gemacht.“ Da habe er einen Missionar aus Südafrika kennengelernt. „Der hat die Sommerlager für Deutschland entwickelt.“ Andreas Hänsch brachte das Konzept nach Oberkrämer mit. Die Ära begann eigentlich schon 1996 – an der Nashorn-Grundschule in Vehlefanz. Da haben wir ein Indianerlager als Projekttage veranstaltet. „Es gab viel positive Resonanz.“ Und da sei klar gewesen: „Dass wir so was wieder machen, und dann so, dass alle hingehen können.“ So ist im Sommer 1997 das erste Sommerlager entstanden. Es ging um Ägypten.

Auch für Jugendliche ein Sommererlebnis schaffen

„Am Anfang ging es mit einem kleinen Leitungsteam los.“ Dazu gehörte neben Andreas Hänsch auch Karl-Dietmar Plentz. Die Vorbereitung für das Sola dauerte das ganze Jahr. „Viele haben parallel im Leitungsteam gearbeitet und habe eine Gruppe geleitet.“ Vor einigen Jahren habe sich dann herausgestellt, dass man das Angebot auch auf Jugendliche ausweiten wollte – wobei es da dann nicht nur um das Sommerlager-Erlebnis gehen sollte, sondern auch darum, auf die Kinder im Lager aufzupassen – das Teenie-Trainings-Camp war erfunden.

Sommerlager Oberkrämer Seit 1997 gibt es das Sommerlager der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Oberkrämer und der Christlichen Versammlung in Oranienburg. Anfangs war das Sommerlager auf der Halbinsel am Mühlensee in Vehlefanz. Die Zelte wurden in den Tagen vor dem Start vom Helferteam aufgebaut. Das Lager selbst dauerte eine gute Woche. Wegen Dauerregens musste das Camp dann umziehen auf eine Wiese zwischen der Vehlefanzer Mühle und dem Mühlensee. Auch im darauffolgenden Jahr siedelte sich das Camp dort an. Als die Wiese nicht mehr zur Verfügung stand, musste nach einem ganz neuen Ort geschaut werden. 2019 stand das Camp in Kuhbrücke nahe Oranienburg. 2020 ist das Sommerlager wegen der Coronapandemie ausgefallen. 2021 fand es dezentral in mehreren Gruppen aufgeteilt in Vehlefanz und Schwante statt. Beruhigt sich die Pandemielage wieder, könnte das Sommerlager 2022 wieder in Kuhbrücke stattfinden. In der Regel nehmen mehr als 150 Kinder und etwa 50 Jugendliche am Sommerlager teil. Hinzu kommen etwa 80 Mitarbeitende aus verschiedenen Aufgabenbereichen. Internet: sola-oberkraemer.de

Andreas Hänsch lebt mit seiner Familie in Schwante. Gebürtig stammt er aus der Oberlausitz. „Meine Schwester hat hierher geheiratet“, erzählt er. Dass er ihr folgt, habe sich so ergeben. Er ist von Beruf Augenoptiker, war erster Filialleiter von Fielmann in Oranienburg, und er hatte auch eine Filiale in Berlin. Später war er für die Firma Zeiss unterwegs, war mehrere Jahre Key-Account-Manager, kümmerte sich also um wichtige Kunden des Unternehmens. Später wechselte er in eine Hennigsdorfer Firma, die Software für soziale Einrichtungen herstellt. Inzwischen hat er dort aber nur noch eine halbe Stelle, weil er mittlerweile in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Vehlefanz auch als Gemeindeleiter und Pastor arbeitet.

Glaube als Lebensinhalt verstehen

„Der Glaube bedeutet mir persönlich ganz viel“, sagt Andreas Hänsch. „Weil er Lebensinhalt ist. Ich weiß, dass der Glaube an Jesus Christus über meine Zukunft entscheiden wird.“ Dadurch finde er viel Halt im Alltag. Eines seiner drei Kinder ist autistisch. „Das ist herausfordernd, und man hinterfragt den Glauben.“ Aber auch in solchen schwierigen Situationen helfe dieser auch. Die Familie sei ein Punkt, der ihm sehr wichtig sei. „Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir unterstützen uns.“ Auch wenn es mal Konflikte gebe.“ Im Verbund der Familie könne man sehr viele gute Dinge erleben, aber es müsse auch eine klare Abgrenzung geben.

Das nächste Projekt steht schon

Am Freitag endete das Sommerlager 2021 mit einem Abschlussgottesdienst auf dem Gelände hinter der Freikirche in Vehlefanz. Am Freitagabend hatte das Team ein wenig Zeit zu feiern. Das Teenielager am Schlossweg in Schwante ist – wie auch die anderen Lagerteile in Vehlefanz – am Sonnabend abgebaut worden.

Als nächste Projekt schwebt Andreas Hänsch eine Art Vater-Sohn-Urlaub vor – aber auch 2022 will er wohl dem Sola treu bleiben.

Von Robert Tiesler