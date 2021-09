Schwante

Für Vera Hintz ist das ganze Jahr Weihnachten. Zumindest in Gedanken. Denn das ganze Jahr über schaut sie, wo sie passende Geschenke findet – für die Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Seit 24 Jahren packt die 56-Jährige aus Schwante Pakete für Kinder in Osteuropa, die sonst nie Geschenke bekommen, weil sie und ihre Familien in Armut leben.

„Weihnachten im Schuhkarton“ gilt als die weltweit größte Spendenaktion für Kinder in Not. Im deutschsprachigen Raum findet sie seit 1996 statt, organisiert vom christlichen Verein „Samaritan’s Purse – Die barmherzigen Samariter“. Dabei gehe es nicht um Entwicklungshilfe, es ist eine Geschenkaktion. Dabei soll auch die Weihnachtsbotschaft vermittelt werden. Bis zum 15. November können die Pakete gepackt werden, allerdings sind dafür spezielle Regeln zu beachten.

Ein Paket von Vera Hintz gepackt. Quelle: Robert Tiesler

2020 wurden in Deutschland 320.000 Pakete gepackt, weltweit waren es neun Millionen. Einzelpersonen, Vereine oder auch Schulklassen machen mit. In diesem Jahr sind erstmals auch die Filialen der Bäckerei Plentz in Oberhavel Abgabestellen, zudem können dort beim Einkauf auch die Geschenkpakete erworben werden. Die heiße Phase des Packens beginnt im Oktober. In den meisten Sammelstellen können die Pakete vom 8. bis 15. November abgegeben werden.

Auf www.die-samariter.org im Internet gibt es ausführliche Packanleitungen und Geschenktipps. Bei Süßigkeiten sollte auf das Haltbarkreisdatum geachtet werden – die Ware darf nicht vor dem Frühjahr des folgenden Jahres abgelaufen sein, weil die Paketverteilung sich mitunter bis in den Winter hinzieht. Auch die Hinweise, was nicht ins Paket darf, sollten beachtet werden – wegen der Zollbestimmungen.

Die Pakete kommen in eine regionale Sammelstelle, werden dann zur Zentrale nach Berlin gebracht und dann in die Länder verteilt, in denen die Kinder leben.

So sehen die bedruckten Kartons aus – es können aber auch Schuhkartons gepackt werden. Quelle: Robert Tiesler

„Im ersten Jahr bin ich losgegangen und habe alles auf einmal gekauft“, erzählt Vera Hintz. „Aber von da an habe ich angefangen, das ganze Jahr nachzugucken. Sehe ich einen Zehnerpack Spielzeugautos, nehme ich den mit. Kartons sammele ich auch das ganze Jahr. Ich suche nach Schmuck für ein Mädchen, einfache Hefte, Stifte, kleine Puzzle, Lego-Autos, Taschenrechner, Zahnbürste und Zahnpasta.“ Vera Hintz erzählt das alles mit einem Lächeln. „Schnäppchen-Stofftiere. Wenn ich so was finde, freue ich mich wie Bolle.“ Jeder, der packt, kann sich aussuchen, ob es für ein Mädchen oder ein Junge sein soll, auch die Altersstufe kann festgelegt werden.

Angefangen hat es damals, weil die Nachbarin eine Sammelstelle hatte. „Da war ich dann immer dabei und bin auch zu den Schulungen gefahren.“ Sie macht das gern und engagiert sich ehrenamtlich. „Ich bin Hausfrau und Mutter“, sagt sie. „Ich habe 25 Jahre ein Gemeindecafé in Berlin geleitet.“ Und sie war beim Netzwerk Gesunde Kinder in Oberhavel Patin. Für „Weihnachten im Schuhkarton“ hat sie anfangs jedes Jahr zehn Päckchen gepackt, inzwischen sind es immer fünf. „Ich finde, das ist ein kleiner Einsatz. Es kostet ja nicht viel. Und es macht mit Freude, Dinge zu entdecken, die ich in das Paket reinlegen kann.“ Mitgefahren auf eine Tour nach Osteuropa ist sie bisher noch nicht. „Aber vielleicht wird das eines Tages was.“

Start der Aktion „Backen & Packen“ beim Zwiebelkuchentag 2021 in Schwante. Quelle: privat

Jedes der Pakete, die in den Sammelstellen abgegeben werden, müssen noch mal durchgesehen werden. Denn die Regeln sind wegen der Zollbestimmungen streng. „Es gab auch mal ein Jahr, da waren Pakete aus Deutschland nicht so erwünscht. Da lagen dann Küchenrollen drin oder Kondome, kaputte Sachen oder eine Barbie mit nur einem Bein. Vielleicht haben die Leute damals nicht verstanden, worum es bei der Aktion geht“, erzählt Vera Hintz.

Sie lebt seit 24 Jahren in Schwante. „Das ergab sich, wir haben damals nach einem Haus geguckt. Wir bekamen hier dann ein Grundstück angeboten. Mein Mann arbeitete in Tegel, wir hatten drei kleine Kinder. Das war eine sehr gute Entscheidung.“ Sie schätzt das gute Miteinander im Dorf. „Hier hält man zusammen.“ Auch die Alteingesessenen mit den Zugezogenen. „Eine sehr freundliche Atmosphäre.“ Sie findet es toll, dass in Schwante offenbar vielen Menschen das herzliche Miteinander sehr wichtig sei. „Ich wohne am Mühlensee, da bin ich auch oft mit dem Hund unterwegs. Es ist schön, überall Leute zu treffen.“ Sie stammt aus Schleswig-Holstein, lebte dann lange in Berlin-Kreuzberg. „In Schwante ist es wie Urlaub“, sagt Vera Hintz.

„Backen & Packen“ in der Bäckerei Plentz

Im Zusammenhang mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat sie nun noch eine weitere Aufgabe. Denn die Bäckerei Plentz beteiligt sich mit allen Filialen in Oberhavel daran. Bis Mitte November können in den Läden beim Einkauf gleich die passenden Kartons mitgenommen werden. „Backen & Packen“ heißt die Aktion, die am Sonnabend beim Zwiebelkuchentag offiziell gestartet ist. Die Aufgabe von Vera Hintz wird es sein, die abgegeben Pakete aus den Bäckereien zur Sammelstelle zu fahren.

Mit dabei ist auch die Nashorn-Grundschule in Vehlefanz. In Zusammenarbeit mit dem dortigen Förderverein sind am Sonnabend 40 noch leere Pakete übergeben worden. In 20 Schulklassen soll nun bis Mitte November gepackt werden. Vera Hintz wird die gefüllten Pakete dann aus Vehlefanz holen.

Es müssen aber nicht die Kartons sein, die offiziell mit dem Namen der Aktion bedruckt sind. „Man kann auch Schuhkartons nehmen“, sagt Vera Hintz. „Den Kindern ist es egal, was für ein Karton es ist. Den Thema Neid kennen sie nicht, auch nicht bei unterschiedlich großen Paketen.“ Viele Kinder denken, sie könnten sich eine Sache aus dem Paket nehmen. Die Freude sei groß, wenn es heißt: Es ist alles für dich.

Von Robert Tiesler