Schwante

Ob im Supermarkt, im Kaufhaus oder in der Apotheke – überall gibt es inzwischen Masken in den verschiedenen Varianten zu kaufen. Auch Leute mit einem Gesichtsvisier sieht man oft. Doch welche Maske schützt mich und andere? Welche Maske ist für welchen Zweck geeignet.

Ekkehart Kaaker (52), Pharmazeut mit Staatsexamen zum Apotheker von der „ Apotheke zum Nussbaum“ in Schwante, gibt Tipps. „Damit eine Mund- und Nasen-Maske einen optimalen Schutz vor Virenpartikeln wie von Covid 19 in der Luft bietet, sollte die Maske an Wangen, Kinn und Nase fest anliegen. Beschlägt beim Ausatmen die Brille, ist das ein Indiz, dass die Maske nicht optimal sitzt“, sagt der Apotheker.

Die FFP2-Maske schützt den Träger und sein Gegenüber laut des Herstellers zu 95 Prozent vor Viren, weil sie eng anliegt – die Atmung fällt aber aufgrund des eingebauten Filters schwerer. Quelle: Jeannette Hix

Die Folge kann sein, dass man somit beim Einatmen Viren-Partikel aus der Luft aufnimmt. Bedingung dafür ist natürlich, dass sich ein infizierter Mensch in unmittelbarer Nähe befindet, der beim Ausatmen die Viren an die Luft abgegeben hat.

Wer selbst infiziert ist und eine lockere Maske trägt, könnte im Umkehrschluss durch sein Ausatmen auch andere Menschen in der Nähe gefährden. Der Apotheker: „Damit die Maske eine optimale Schutzfunktion hat, sollte das Material so dicht verwoben sein, das es wie ein Filter wirkt, und man nur über ihn ein- und ausatmet.“

Die sogenannten FFP2-Masken sollen laut der Herstellerzertifikate eine Filterleistung von 95 Prozent aufweisen und zwar in beide Richtungen – also sowohl beim Ein- und Ausatmen. Nachteil: Wer schon ohne Maske schlecht Luft bekommt, könnte sich durch das enge Anliegen und das dichte Material der Maske beim Atmen beeinträchtigt fühlen.

Stoffmasken wie diese mit Weihnachtsmotiv bieten aufgrund der geringen Stärke des fehlenden Filters weniger Schutz. Quelle: Jeannette Hix

Durch die oft genutzten blauen oder weißen OP-Masken dagegen bekommt man besser Luft. Allerdings bieten sie aufgrund ihrer geringeren Materialstärke, ihrer geringeren Filterfunktion und ihres lockeren Sitzes weniger Schutz als die FFP2-Masken.

Während die FFP2-Masken laut Hersteller bis zu acht Stunden Schutz versprechen (ob am Stück oder gestaffelt sei egal), sollten die leichteren OP-Masken nur einmal benutzt und dann entsorgt werden. „Sie feuchten durch das Atmen schneller durch und bieten dann kaum noch Schutz - weder nach innen noch nach außen“, sagt der Apotheker.

Die blauen oder weißen OP-Masken bieten aufgrund ihrer geringen Materialstärke, ihrer geringen Filterfunktion und ihres lockeren Sitzes nur wenig Schutz. Quelle: Jeannette Hix

Stoffmasken dagegen feuchten nicht so schnell durch. Allerdings sei das Stoffgewebe auch deutlich großmaschiger als zum Beispiel bei einer FFP2-Maske. Durch das gröbere Gewebe könne das Virus beim Einatmen quasi durch den Stoff hindurchgesogen werden. Wichtig: Nach dem Tragen sollten Stoffmasken bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Auch im Backofen bei 60 Grad Umluft können Viren absterben. Die FFP2-Maske könne man auch mit trockener Wärme teilweise dekontaminieren.

Mund- und Nasenschutz mit einem Desinfektionsmittel zu behandeln, sieht der Apotheker skeptisch. Durch die aufgebrachte Feuchtigkeit würde das Material aufweichen und auch nach dem Trocknen nicht mehr so gute Filtereigenschaften haben.

Durch integrierte Plastik-Ventile können Viren von außen eindringen

Kritisch sieht Ekkehard Kaaker auch Masken, die mit einem extra eingebauten Plastik-Ventil zum Ein- und/oder zum Ausatmen ausgestattet sind. „Durch diese Ventile kann man zwar besser ein- und ausatmen, allerdings dringt die Luft so gut wie ungefiltert ein und aus“, sagt der Apotheker. Somit habe man kaum Schutz. Kritisch sieht er auch den Einsatz von sogenannten Visieren. „Aus meiner Sicht bieten die kaum Schutz, da die Aerosole ungefiltert ein- und ausdringen können.“ Auch das Visier sollte man nach jedem Tragen desinfizieren. Generell aber gilt: Ein geringerer Schutz ist besser als gar keiner.

Aerosole dringen bei Visieren seitlich ein – sie bieten wenig Schutz

Egal, für welchen Mund- und Nasenschutz Sie sich entscheiden: Wichtig ist, dass man beim Abnehmen des Schutzes darauf achtet, dass die Maske an den Bündchen angefasst wird und nicht da, wo die Maske über Mund und Nase verläuft. Denn da Viren wie Covid 19 sich auch länger an Oberflächen halten, könnte man sie zum Beispiel beim Einkaufen an den Händen und dann mit Abnahme an der gesamten Vorderfront der Maske haben und so später damit auch Mund und Nase in Kontakt bringen.

Mediziner raten,nach jedem Besuch im öffentlichen Bereich wie im Supermarkt die Hände zu desinfizieren. Ein kleines Fläschen Desinfektionsmittel passt in jede Manteltasche. Denn das Virus kann über jegliche Körperöffnungen eindringen.

Das sind typische Corona-Symptome

Das neuartige Corona-Virus ist tückisch. Denn oft verläuft die Krankheit auch ohne nennenswerte Symptome. Trotzdem kann man Träger der Infektion sein. Die häufigsten Krankheitszeichen einer Infektion mit dem Coronavirus sind Husten und Fieber. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts tritt bei etwas weniger als der Hälfte der in Deutschland erfassten COVID-19-Fälle Husten auf. Knapp ein Drittel bekommt Fieber. Fast jeder vierte Erkrankte hat Schnupfen. Bei jedem fünften Erkrankten machen sich Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns bemerkbar. Weitere Symptome wie Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Schwäche können hinzukommen. Etwa zwei Prozent der Erkrankten entwickeln eine Lungenentzündung. Auch über Magen-Darm-Beschwerden wird berichtet.

Von Jeannette Hix