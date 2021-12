Schwante

Da trauten die Leute aus dem Mühlenweg in Schwante ihren Augen nicht mehr. Aus dem gerade neu gebauten Gehweg entlang der sanierten Straße ragten an mehreren Stellen die Straßenlaternen heraus. Ist der Weg an der Stelle sowieso nicht sehr breit, sorgten die Laternenpfähle so ziemlich in der Mitte für zusätzliche Behinderungen.

Im Facebook-Forum „Oberkrämerreport“ gab es dafür schon in der vergangenen Woche viel Hohn und Spott. Von „Da waren ja mal wieder Profis am Werk“ bis „Da fehlem einen die Worte“ reichten die Aussagen der Mitglieder. Und es tauchte die Frage auf, ob das alles etwa so geplant war, auch von mangelnder Bürgerbeteiligung war die Rede.

Dirk Eger: „Fachkräftemangel. Mehr will ich gar nicht sagen“

„Fachkräftemangel. Mehr will ich gar nicht sagen“, meinte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger auf die Frage, was da passiert sei. „Es war alles abgestimmt.“ Wie er erläuterte, habe es eine Detailzeichnung für diesen Bereich des Gehweges gegeben. Alles sei mit den Verantwortlichen der Baufirma besprochen gewesen. Der Gehweg sollte an der Laterne vorbeiführen – und nicht durch sie hindurch. „Und dann haben sie doch geradeaus gebaut. Wem will man das erklären?“, so Dirk Eger weiter. Er bezeichnete das als „absolut gedankenlos“ und schob hinterher: „Eine Fachfirma würde normalerweise sagen: Das bauen wir nicht.“

Der Umbau der Stellen sei dementsprechend sofort veranlasst worden.

Von Robert Tiesler