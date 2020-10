Schwante: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Birkenweg

Schwante

Am Sonntagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Täter zwischen 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr im Birkenweg in Schwante unbefugten Zutritt zu einem Grundstück. Nach dem gewaltsamen Aufhebeln einer rückwärtigen Wintergartentür gelangten die Täter in das Einfamilienhaus, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einer Geldbörse. Ebenso gelangten die Täter nach dem gewaltsamen Aufhebeln eines Fensters in ein benachbartes Einfamilienhaus, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten des Erdgeschosses und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld aus einer Handtasche.

Die Bewohner der beiden Häuser befanden sich zu Hause und schliefen jeweils im Obergeschoss. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten an den Tatorten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm zu den Wohnungseinbruchdiebstählen die Ermittlungen auf.

Von MAZonline