Schwante feiert sein Dorffest am Wochenende im Schlossgarten

Schwante

Das Dorffest findet an diesem Wochenende zum ersten Mal auf dem Schlossgut Schwante statt. Am Sonnabend ab 19 Uhr wird es ein ländliches Fest mit Live-Musik, Grill und vielen Drinks geben. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 300 Personen begrenzt. Alle Teilnehmer müssen sich vorab anmelden und erhalten nach erfolgter Anmeldung eine E-Mail zur Bestätigung, welche am Veranstaltungsabend mitzubringen ist. Es wird eine Einlasskontrolle geben. Nach der Kontrolle und gegebenenfalls unter Vorlage von Personaldokumenten erhalten alle Besucher einen leuchtenden Neon-Button. Auf dem Gelände sind die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten. Von zusammengehörigen Personengruppen können Tische reserviert werden. Alle Besucher müssen einen Nasen-Mundschutz vorweisen können und diesen beim Betreten der Räume im Backsteinhaus und auf dem WC benutzen. An den Eingängen steht Desinfektionsmittel. „Wir freuen uns sehr, dass am kommenden Samstag das Schwantener Dorffest bei uns auf dem Gelände des Schlossguts stattfinden kann“, sagt Loretta Würtenberger, die das Gutshaus vergangenes Jahr zusammen mit ihrem Mann Daniel Tümpel übernommen hat. Gemeinsam wollten sie auch ein Angebot für alle Dorfbewohner schaffen.

Info Unter folgender Webadresse müssen sich alle Gäste anmelden: http://www.kraemer-forst.de/formulare/index.php?form_id=10003546

Von MAZonline