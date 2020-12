Schwanter Schlossherrin Loretta Würtenberger schwärmt von der ersten Saison

Schwante

Es war intensiv, es war anstrengend, aber es war auch gut, sehr gut sogar. Das ist das Fazit das Loretta Würtenberger für die erste Saison im neuen Schlossgut Schwante zieht. Am 19. Juni eröffnete auf dem Gelände die große internationale Skulpturenausstellung. Sie habe alle Erwartungen übertroffen, sagt die neue Bewohnerin des Schlosses. Zwischen 300 und 500 Leute seien jedes Wochenende aufs Gut gekommen, eine genaue Abrechnung gebe es noch nicht, aber sie schätzt, dass es am Ende etwa 5000 Menschen waren, die sich auf dem Areal umschauten. „Ein Bauchgefühl sagt mir, dass 30 Prozent davon aus Oberkrämer kamen.“

Dabei war es rein von der Organisation her fast schon gut, dass der Frühjahrslockdown dazu geführt hatte, dass die Eröffnung vom 3. Mai auf den 19. Juni verschoben werden musste. „Der ganze Rasen war im Mai noch braun, es war plötzlich noch mal kalt geworden.“

Anzeige

Die ganze Familie war eingespannt

Die komplette Familie war in die Eröffnung und in die Organisation in den Wochen danach involviert. „Wir sind von Anfang an überrannt worden.“ Das habe zunächst zu einem Managementproblem geführt. Alles, wie etwa die anfänglichen Pläne für das Café, mussten neu strukturiert werden.

Es sei wichtig gewesen, dass die Familie in dieser ersten Saison stark auf dem Gelände präsent gewesen sei. „Auch weil wir ja hier noch neu sind. Große Pläne zu verkünden, ist eine Sache. Es ist wichtig, zu zeigen, dass wir nicht nur große Sprüche machen, sondern sie auch umsetzen.“ Deshalb sei sie glücklich, dass letztlich alles so gut geklappt habe und die Erwartungen übertroffen worden seien.

Englische und amerikanische Zeitungen haben berichtet

Sie selbst saß oft an der Kasse. Nach ihrer Beobachtung seien nicht ausschließlich Leute gekommen, die sich für die Kunst, für die Skulpturen interessiert haben, „die Leute waren auch neugierig auf den Ort.“ Vielen sei es nicht darum gegangen, alles zu verstehen. „Aber wir haben oft Komplimente bekommen, wie alles gestellt ist.“ Die Hängematten und die Liegestühle auf dem Gelände seien dabei eine wichtige Komponente gewesen. „Wir wollten deutlich machen, dass wir die Leute dazu einladen, den ganzen Tag zu bleiben.“ Die Skulpturenausstellung hatte ein internationales Echo. „Das bekam eine Eigendynamik“, erzählt Loretta Würtenberger. Unter anderen der „ Guardian“ und die „ New York Times“ haben über Schwante berichtet.

Auch die Kinoveranstaltungen, die Tangotage, die Kinderworkshops und das Dorffest auf dem Gelände seien von den Leuten sehr gut angenommen worden. Ebenso die Führungen am Sonnabendnachmittag. „Wir überlegen, sonntags vielleicht spezielle Führungen anzubieten, ein bisschen außergewöhnlicher.“ Zudem solle es 2021 einige neue Skulpturen geben, andere verschwinden wieder. Auch der Umbau des Schlosses selbst kommt voran. „Oben sind wir fertig“, sagt Loretta Würtenberger. „Wir sind vor drei Monaten fest eingezogen.“ Unten ist derzeit nur die Küche fertig. Zwölf Bauarbeiter wuseln den ganzen Tag im Haus herum. „Wir sind eine sehr nette Gemeinschaft.“

Nebenbei erkundet die Schlossherrin auch die schöne Gegend

Zwischendurch würde sie auch schon mal ihren vorherigen Wohnort Sacrow vermissen. „Wir hatten da zwölf glückliche Jahre. Aber das ist wie bei jedem normalen Umzug.“ Aber sie tauche mehr und mehr in Schwante ein, erkunde die Gegend. Sie sei immer wieder beeindruckt, was die Gegend zu bieten habe: „Der Karolinenhof, das Schloss Ziethen, das Forsthaus, der Spargelhof. Alles ist schnell erreichbar.“ Überall könne man einkehren, um abends mal einen Wein zu trinken. „Den Kunst-und-Beeren-Hof in Kremmen finde ich hinreißend“, sagt sie.

Das Schlossgut Schwante liegt nun im Winterschlaf. Am 30. April 2021 ist Wiedereröffnung. Das Programm für das Jahr soll im März veröffentlicht werden.

Lesen Sie auch:

Schlosspark: Neue Besitzer sagen Verbesserungen zu

Abschiedsfest von Schloss Schwante

Schlossgut: Am 19. Juni öffnet der neue Skulpturenpark

Von Robert Tiesler