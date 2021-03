Seit einem Jahr ist die Tanzfläche leer: Marwitzer Beat-Fabrik im Dauerlockdown

Marwitz

Der Bass dröhnt laut und hämmernd aus den Boxen, hunderte Menschen tanzen vergnügt nach rhythmischen Klängen und schlürfen genüsslich an ihren Kaltgetränken. Dieser 29. Februar 2020 war eigentlich ein Sonnabend wie man ihn kennt in der Marwitzer Beat-Fabrik, ausgelassen und fröhlich feierten die Menschen in der Diskothek bis in die frühen Morgenstunden. Dass dies jedoch bis zum heutigen Tage die letzte Veranstaltung dieser Art in der Kult-Disco werden sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnen. „Wir hatten damals durch die steigenden Coronainfektionen schon etwas Sorge, den Laden für ein oder zwei Monate schließen zu müssen, doch dass wir nun seit einem Jahr zu haben – daran war damals nicht zu denken“, berichtet Inhaber Tom Wittenbecher und fügt mit bittersüßem Unterton hinzu: „Ich finde es immer ein wenig grotesk, wenn über einen zweiten Lockdown gesprochen wird. Wir als Diskothek befinden uns immer noch im ersten Lockdown.“

Seit 29. Februar 2020 ist die Diskothek Beat-Fabrik in Marwitz coronabedingt geschlossen. Quelle: Robert Roeske

Während viele andere Branchen zumindest für ein paar Monate wieder ihrem Gewerbe nachgehen konnten, galt dies nicht für Diskotheken und Clubs. „Alle Veranstaltungen für das Jahr 2020 wurden storniert, auch unser Geschäft mit dem Hüpfburgenverleih brach ein, da es kaum größere Feste gab. Wir hatten leichte Hoffnungen, im Laufe des Vorjahres im Herbst wieder öffnen zu können, das hat sich aber schnell zerschlagen“, ergänzt Betriebsleiterin Susan Beastoch. Um dennoch Einnahmen zu generieren, bot man im Mai und Juni Speisen und Getränke aus einem Foodwagen an. „Leider hat uns da das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, es hat sehr oft geregnet und so kamen auch weniger Leute durch Marwitz. Am Ende hat sich das finanziell nicht gerechnet“, blickt Wittenbecher zurück.

Wo noch vor einem Jahr hunderte Menschen ausgelassen tanzten, ist Stille angesagt. Quelle: Robert Roeske

Um den Erhalt der Beat-Fabrik langfristig zu sichern, nahm Susan Beastoch im Juni 2020 ein Stelle als Fachkraft bei der Bundesagentur für Arbeit in Potsdam an. Eine wichtige Säule für den Erhalt der seit 23 Jahren bestehenden Diskothek ist auch die Tatsache, dass Tom Wittenbecher Eigentümer des Hauses ist, so dass keine Mietzahlungen fällig sind. Finanzielle Hilfen vom Staat kamen recht geräuschlos und unkompliziert laut Wittenbecher in Marwitz an, allerdings mit einem kleinen Haken: „Wir haben im März 2020 die Soforthilfe bekommen, auch im November und Dezember. Diese Gelder ersetzen aber nur rund 80 Prozent der Fixkosten der Firma. Ab und an mal ein Brötchen oder etwas Benzin für mein Auto sind da aber nicht mit eingerechnet.“

Susan Beastoch und Tom Wittenbecher hoffen auf eine Öffnung 2022. Quelle: Robert Roeske

Die steigenden Fallzahlen im November und vor allem Dezember des Vorjahres machten Wittenbecher und Beastoch erneut einen Strich durch ihre Planungen. „Wir wollten unter Einhaltung aller vorgeschriebener Abstands- und Hygieneregelungen Firmenweihnachtsfeiern in Form eines kleinen Weihnachtsmarktes bei uns auf dem Gelände durchführen, die Nachfrage war auch groß – doch dann kam der nächste Lockdown“, blickt Tom Wittenbecher zurück.

Legendär: Schaumpartys in Marwitz. Quelle: Archiv Beat-Fabrik

Trotz aller Widrigkeiten zeigt man sich in Marwitz kämpferisch und keineswegs wehleidig: „Aufgeben ist für uns keine Option. Wir wollen und werden den Laden nicht zumachen, hier steckt unfassbar viel Herzblut drin und wir haben schon etliche Krisen überstanden“, bekräftigt der 54-Jährige. Aktuell jedoch gibt die Beat-Fabrik eher ein trostloses Bild ab. Die Barhocker stehen aufgestapelt in der Ecke, die modischen Sitzmöbel in der Vip-Lounge verlieren Luft und auch im Außenbereich deutet nichts auf einen schnellen Neustart hin. „Ich glaube nicht das wir in diesem Jahr öffnen können. Zumal die gängigen Abstands- und Hygieneregelungen auch in Discos einfach nicht greifen“, so Wittenbecher.

Personalbeschaffung nicht einfach

Zumal in einer Diskothek wie der Beat-Fabrik eine gewisse Vorlaufzeit vor einem möglichen Neustart notwendig ist, wie Susan Beastoch berichtet: „Das Wichtigste und zugleich Schwierigste ist, dann Personal zu finden. Für einen geregelten Ablauf benötigen wir um die 40 Mitarbeiter und viele haben sich ja inzwischen auch anderweitig orientiert. Auch die Ware muss natürlich komplett neubestellt werden. So vier Wochen Vorlaufzeit sind schon notwendig.“ Wenn es aber wieder losgehen wird, erwarten die beiden „Beat-Fabrikanten“ aus Marwitz verrückte Partys. „Das wird von 0 auf 200 gehen, da bin ich mir ziemlich sicher“, so Tom Wittenbecher, der allerdings zugleich glaubt, dass man in Brandenburg da einen Wettbewerbsnachteil hat. „Bevor wir öffnen können, werden die Clubs und Diskotheken in Berlin schon lange geöffnet haben. Dafür hat die Discobranche in Brandenburg keine Lobby.“

25-jähriges Jubiläum soll groß gefeiert werden

Dennoch fiebert man dem Eröffnungstag schon jetzt entgegen, wann auch immer dieser sein wird. „Die Beat-Fabrik ist unser Leben, hier haben wir so unglaublich viel erlebt“, schaut Susan Beastoch ein wenig wehmütig in Richtung Tanzfläche. Erinnerungen an legendäre Schaumpartys werden zum Beispiel wach. „Das war schon genial, aber irgendwann haben wir es eingestellt, denn wenn du tausende Liter an Wasser ins Haus lässt, musst du dieses auch wieder rauslassen.“ Aber auch so sprudeln weiter viele Ideen in den Köpfen von Wittenbecher und Beastoch, die hoffen, im Mai 2022 mit vielen Gästen ihr 25-jähriges Jubiläum gebührend feiern zu können.

Von Knut Hagedorn