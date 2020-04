Selbstgehäkelt: kleine Maulwürfe und Bärchen

Vehlefanz

Schneemänner, kleine Häschen, Maulwürfe – die Möglichkeiten sind vielfältig. Nicht erst seit der Coronakrise häkelt Karin Gießmann aus Vehlefanz kleine Tierchen. „Das mache ich schon lange, als Hobby“, erzählt die 62-Jährige. „Ich kann nicht einfach nur vor dem Fernseher sitzen und nichts machen.“

Das Stichwort lautet Amigurumi. Dabei handelt es sich um eine japanische Strick- oder Häkelkunst, mit der unter anderem Tierpuppen hergestellt werden. „Man kann im Prinzip alles machen.“

Angefangen hat alles 2015. „Ich hatte mit einer Freundin mal angefangen für die Flüchtlinge zu stricken.“ Es habe dafür eine Facebook-Gruppe gegeben. „Da haben einige solche Tierchen gehäkelt. Die fand ich hübsch und niedlich. Das wollte ich auch gerne können.“ Sie erkundigte sich daraufhin, wie das funktioniert. „Eine Freundin sagte: nicht quatschen, anfangen!“

Zwerge, Männchen, Tierchen... Quelle: ENRICO KUGLER

Es gibt Hefte zu kaufen, in denen erklärt wird, wie es funktioniert. „Danach kann man häkeln, ohne Anleitung kriege ich das nicht hin.“ In die kleinen Figuren kommt Füllwatte rein, außerdem bekommen sie spezielle Augen. So sind im vergangenen Winter beispielsweise unterschiedlich große Schneemänner entstanden, vor Ostern mehrere kleine Häschen. „Die zehn Zentimeter großen Häschen, da brauche ich zwei Stunden.“ Die Schneemänner sind bis zu 30 Zentimeter groß. „Im Moment sind die Lieblingsfiguren die kleinen Maulwürfe, die fand ich einfach schön“, erzählt Karin Gießmann. Eine Menge davon verschenkt sie – zum Beispiel bei der Frauentagsfeier, die im März in Marwitz noch stattgefunden hatte. „Wenn jemand danach fragt, verkaufe ich auch was.“ In Paaren im Glien hat sie auch einen Stand, wenn dort die Kreativtage stattfinden. „Da sind ganz viele Bastler und Geschäfte, die ihre Sachen anbieten.“

Karin Gießmann liebt ihr Hobby. Quelle: ENRICO KUGLER

Sie liebt ihre Tiere. „Sie sehen niedlich aus.“ Sie sitzen zum Beispiel bei ihr am Fenster und schauen raus. „Da fragen die Leute, ob man sie haben kann.“ Sie nimmt, wenn sie Geld dafür nimmt, dann aber nur den Preis der Wolle. „Ich mache da kaum Plus.“ Beim monatlichen Frauenfrühstück bekomme sie zudem oft viel Wolle geschenkt, erzählt die gelernte Bürokauffrau.

