Sicherheitspartner in Bärenklau bekommen mehr Geld

Bärenklau

Die Sicherheitspartner in Bärenklau bekommen ab 2023 von der Gemeinde Oberkrämer einen höheren Zuschuss. Das haben am Mittwochabend die Mitglieder des Sozialausschusses einstimmig empfohlen. Nun müssen noch die Gemeindevertreter entscheiden, aber auch dort ist von einem Ja auszugehen.

Zu den Sicherheitspartnern gehören 20 Leute aus Bärenklau, die unter der Leitung von Sieglinde Heymann einen Dienstplan erstellen und dann im Dorf zu bestimmten Zeiten schauen, ob alles in Ordnung ist. Das ist mit der Polizei und der Gemeinde vertraglich festgehalten. Bislang gibt es von der Gemeinde Oberkrämer seit 2014 einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro im Jahr. Ordnungsamtsleiter Dirk Eger schlug vor, ihn auf 2000 Euro im Jahr zu erhöhen. „Man kann die Arbeit der Sicherheitspartner nicht genug honorieren“, sagte er. Er erinnerte zudem daran, dass die Bärenklauer auch bei der Schulwegsicherung nach Ferienende in Vehlefanz helfen. „Das ist ein Aushängeschild für uns“, sagte Bärenklaus Ortsvorsteherin Gundula Klatt (BfO). Ein 100-prozentiger Schutz sei nicht zu erreichen, dennoch sei es ein wichtiges Zusammenwirken im Ort.

Von Robert Tiesler