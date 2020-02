Sieglinde Heymann ist neue Leiterin der Sicherheitspartner

Bärenklau

Sieglinde Heymann ist die neue Koordinatorin der Sicherheitspartner in Bärenklau. Die 68-Jährige folgt auf Klaus Oeder, der die Gruppe im Dorf gegründet und geleitet hatte. Der Wechsel erfolgte bereits im vergangenen Jahr, ist aber erst jetzt bekannt geworden.

„Ich wurde aus den Reihen der Sicherheitspartner gefragt, ob ich das machen möchte“, erzählte sie am Dienstag. „Und bevor das ganze hier auseinanderfällt, habe ich gesagt: Ich mache es.“ Sie selbst gehört der Gruppe auch schon seit einigen Jahren an,. ebenso wie ihr Mann, der von Anfang an dabei ist, wie sie erzählt.

Die Gruppe gibt es seit 2012

Die Sicherheitspartner gibt es im Oberkrämer-Ortsteil seit Januar 2012 – anfangs noch als Nachbarschaftspartner. Momentan besteht die Gruppe aus 15 Leuten. Sie sind keine Bürgerwehr, darauf legen die Sicherheitspartner immer sehr großen Wert. Stattdessen arbeitet sie von Anfang an eng mit der Polizei zusammen, ebenso mit der Gemeinde Oberkrämer, die sie auch jedes Jahr finanziell unterstützt.

Am 30. April soll der Vertrag mit der Gemeinde und der Polizei verlängert werden. „Aus unserer Sicht steht dem nichts entgegen“, sagte Bürgermeister Peter Leys am Dienstag. Er sei froh, dass sich eine Nachfolgerin für die Gruppe gefunden habe.

Sieglinde Heymann engagiert sich im Ort

Sieglinde Heymann ist dabei, „weil ich gerne in Bärenklau wohne und ich mich gerne für die Bärenklauer engagiere, und das nicht nur bei den Sicherheitspartnern“, erzählte sie. Sie ist auch beim Seniorentanz dabei, ebenso im Chor „Die Bären“. In der Bärenklauer Kita „Zum lustigen Bärenvölkchen“ engagiert sie sich als „Vorlese-Oma“. „Ich bin sozial ganz doll engagiert, ich liebe auch das Erntefest.“ Seit 1999 lebt sie im Dorf. Damals veränderte sich der Arbeitsort ihres Mannes in Richtung Berlin. „ Bärenklau hat uns gefallen.“

Bei den Sicherheitspartnern ist sie für die Koordination und die Erstellung der Dienstpläne zuständig. „ Klaus Oeder hat das bislang immer sehr gut organisiert.“ Mit ihm seien zwar einige Mitglieder der Sicherheitspartner weggegangen, aber es stehen bereits vier neue Leute bereit. Sie machen mit, wenn am 30. April der neue Vertrag mit Gemeinde und Polizei unterschrieben wird. Dann wären sie wieder 19. „Das ist eigentlich auch die richtige Größe. Mehr als 20 sollten es nicht sein. Wir sind ja nicht so ein großes Dorf.“ Die Mitglieder sind zwischen 42 und 84 Jahre alt.

Klaus Oeder hat die Gruppe gegründet

„Die Sicherheitspartner haben den Ort wieder ruhig gemacht“, sagte Sieglinde Heymann. Es gebe weniger Einbrüche. „Ich hoffe, dass das so bleibt.“

Klaus Oeder leitete die Sicherheitspartner von 2012, als sie gegründet worden sind, bis 2019. Er begründete seinen Rückzug mit den Streitigkeiten zur Brecheranlage am Ortsrand von Bärenklau. „Die Balance war nicht mehr herzustellen“, sagte er. Wenn man gegeneinander agiere, dann könne das kein Erfolgsmodell sein. Deshalb kam für ihn der Entschluss, die Leitung der Sicherheitspartner aufzugeben. Er wird Bärenklau in den nächsten Monaten verlassen. Für die Sicherheitspartner bedeutet das aber nicht das Aus.

Von Robert Tiesler