So könnte der Anbau für die Nashorn-Grundschule aussehen

Vehlefanz

An der Grundschule ist es zu eng geworden, die Räume reichen nicht aus. Die Gemeinde Oberkrämer muss handeln. 2,8 Millionen Euro hat sie für den Anbau auf dem Gelände der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule eingeplant. 2021 sollen weitere 1,5 Millionen Euro hinzukommen. Wie Bürgermeister Peter Leys (BfO) sagte, bezahle die Gemeinde dies aus Eigenmitteln. Es gebe dafür keine Fördergelder, die beantragt werden könnten, so der Verwaltungschef.

Der Anbau – oder besser: zweite Bau – soll am Rand des Schulgeländes entstehen, parallel zum östlich gelegenen Parkplatz. Laut Entwurf ist ein zweistöckiger Bau geplant – in etwa so hoch wie der Altbau von 1993. An der Seite ist eine Außentreppe eingezeichnet. Auffallend sind auch die großflächigen Fenster und – zumindest in der Skizze – die bunten Wandflächen. Die seien aber, so Bürgermeister Leys, variabel und erst mal nur so in der Skizze so bunt markiert.

Dass die Schule mehr Platz benötige, liege nicht ausschließlich an der zahl der Kinder, so Peter Leys. 2000 seien es 520 Kinder gewesen, die die Nashorn-Grundschule besucht haben. Jetzt seien es 375. der unterschied zu damals: „Jetzt gibt es Flexklassen, die Klassenstärken sind niedriger, was natürlich auch positiv ist. Und wir brauchen Räume für sonderpädagogischen Bedarf.“

In diesen Tagen wird in der Verwaltung an den Unterlagen für den Bauantrag gearbeitet.

Von Robert Tiesler