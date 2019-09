So war das Bärenklauer Erntefest: Die wilde Pflaumewar der Hit

Bärenklau

Emsig wuselte es am Wochenende auf dem Remontehof in Bärenklau umher: Während sich am Sonnabend die Teilnehmer des Ernteumzugs für ihre große Fahrt wappneten, schauten sich die zahlreichen Besucher bereits auf dem Veranstaltungsgelände um, labten sich bei Speis und Trank und eroberten die kleinen Gäste die Spielstationen auf dem Wiesengelände. Punkt 12.30 Uhr machte sich das Umzugskorso schließlich auf den Weg – 23 liebevoll und detailreich geschmückte Fahrzeuge bahnten sich ihren Weg durch Bärenklau, vorbei an zahlreichen Zuschauern.

Die Festflotte war nur einer von vielen Höhepunkten, den das Organisationsteam auf die Beine gestellt hatte. Viele Programmpunkte hatten sich schon in den vergangenen Jahren als Publikumshit erwiesen, sei es das Dackelrennen am Sonntagnachmittag oder die Marmeladenverkostung, an der sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Süßmäuler erfreuten.

17 verschiedene Einmachgläser türmten vor Almut Lemke auf dem Tisch, die akribisch alle Sorten und Teilnehmer notierte, die an dem Geschmackswettbewerb teilnahmen. Helga Langner war die Letzte, die kurz vor 13.30 Uhr ihre „Wilde Pflaume“ bei Almut Lemke abgab. Die wiederum befand: „Hier bei uns war das Marmeladekochen nie out. Wir haben immer schon selbst eingekocht.“ Jeder Besucher durfte mitkosten und Punkte verteilen, zahlreiche Naschkatzen machten von der Gelegenheit auch Gebrauch. Zwischen Brombeer-Melone, Johannisbeer-Mango, Aprikose-Rosmarin und 14 anderen Sorten setzte sich am Ende schließlich tatsächlich Helga Langner als Siegerin durch. Ob es der „Schuss Limette“ war, der die Tester überzeugte? Die 57-Jährige begründet mit ihrem Sieg möglicherweise eine neue Tradition: Im Vorjahr hatte bereits ihr Ehemann den Sieg bei dem Wettbewerb mit einer Tomatenmarmelade abgeräumt.

Neue Organisatoren, traditionelle Highlights: Das war das Erntefest 2019 in Bärenklau. Der Remontehof war am 7. und 8. September dicht bevölkert von den Besuchern, der Festumzug durch den Ort war nur einer der vielen Höhepunkten. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag wurde ein umfangreiches Programm aufgeboten.

Ob Ernteumzug, Marmeladenverkostung, Dackelrennen, das traditionelle Kuchenbuffet oder auch das abwechslungsreiche Bühnenprogramm: Die Veranstalter – der Verein Arge Baer hatte Organisation des Erntefestes an ein neues Team abgegeben – trafen mit ihrem umfangreichen Programm sichtlich den Nerv der Besucher.

Von Nadine Bieneck