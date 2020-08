Sommerswalde

Das Navigationsgerät sagt: Jetzt rechts abbiegen. Eine ortsunkundige junge Frau legt fast eine Vollbremsung hin, um die Einfahrt zum Schloss Sommerswalde zu erwischen. Hinter ihr hupt ein Lkw. Vielleicht ist sie eine der Komparsinnen. Auf dem Gelände, halb im Wald versteckt, ist mächtig was los. Wege sind abgesperrt, Autos und Wagen der Filmcrew stehen dicht an dicht. Am Set herrscht höchste Konzentration. Polizisten springen aus ihren Einsatzwagen und rennen in Richtung Forsthaus. Das Set besteht aus rund 40 Mitarbeitern.

Die Szenen sind Teil der Serie „Blutige Anfänger“, die Vorabend-Krimiserie geht in die zweite Runde. Das ZDF hat „Blutige Anfänger“ um eine zweite Staffel verlängert. Zuschauer dürfen sich auf zwölf neue Folgen mit den jungen Polizeianwärtern freuen, die in ihrem Praxis-Semester ihre ersten Mordfälle lösen müssen. Wann die zweite Staffel ausgestrahlt wird, stehe aber noch nicht fest, erklärt Julia Desch von der Berliner Produktionsfirma Studio.TV.Film.

Corona erschwerte die Dreharbeiten

Die Ausstrahlung sei für kommendes Jahr geplant, sagt sie. Wegen der Coronapandemie hatte sich der Drehstart verzögert. „Wir haben bedingt durch Corona unseren geplanten Drehbeginn für die zweite Staffel um sieben Wochen verschieben müssen und die Dreharbeiten Ende Juli aufgenommen“, erklärt die Produzentin. „Für Filmproduktionen gelten genaue Hygienevorgaben und Schutzmaßnahmen, die vor und hinter der Kamera eingehalten werden müssen, um einen sicheren Drehablauf zu gewährleisten.“

Das Forsthaus Sommerswalde wird zum Drehort. Quelle: Sebastian Morgner

Das Filmteam war auf der Suche nach einem geeigneten Drehort mit einem schönen Landgasthof und kam schließlich auf Sommerswalde. „Wir haben für eine Folge ein gemütliches ländliches Gasthaus gesucht. Das Forsthaus Sommerswalde hat uns sofort überzeugt. Es bietet eine große optische Vielfalt und abwechslungsreiche Möglichkeiten für die Inszenierung, auch durch den Garten und die Scheune“, erklärt Julia Desch. Das Forsthaus Sommerswalde ist ein zentrales Motiv in einer der zwölf Folgen. Weitere Drehorte der Serie sind unter anderem Halle sowie Berlin und Umgebung.

Drei Tage lang ist die Crew vor Ort. Quelle: Sebastian Morgner

In den Hauptrollen sind Sonja Kirchberger und Neuzugang Robert Maaser dabei. Die Polizeistudenten Inka Kubicki ( Luise von Finckh, bekannt aus„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“), Ann-Christin „AC“ Heffner ( Jane Chirwa, „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“), Kilian Hirschfeld ( François Goeske, „Professor T.“) und Marc Abel ( Timmi Trinks, „Allein gegen die Zeit“) sind für ein weiteres Semester zurück an der Polizeihochschule Halle. Die Archivarin Ulla Nowak ( Sonja Kirchberger) der Polizeihochschule scheint in ernsten Schwierigkeiten zu stecken.

Marc erfährt zufällig von ihren Geldproblemen, während Kilian Zeuge eines Streits zwischen Ulla und Marcs Vater Justus Abel ( Peter Davor, „Die Heiland: Wir sind Anwalt“) wird. Als am nächsten Tag eine Leiche im Archiv gefunden wird, gerät schließlich Ullas gewaltbereite Lebensgefährtin Lysanne ( Julia Dietze, „Beck is back!“) in den Focus der Ermittlungen.

Es gibt auch ein Wiedersehen

In den Hauptrollen gibt es auch ein Wiedersehen mit Larissa Marolt sowie Esther Schweins, Neil Malik Abdullah, Werner Daehn, Salvatore Greco und Martin Bretschneider. Regie führen Nico Zavelberg, Irina Popow und Gero Weinreuter. Die Drehbücher stammen von Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner, Lucas Flasch, Beliban zu Stolberg und Cornelia Deil.

„Blutige Anfänger“ ist eine Produktion von Studio.TV.Film im Auftrag des ZDF. Gedreht wird noch bis Anfang Dezember. Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war im Januar 2020. Per „Learning by Doing“ müssen die jungen Polizisten echte Ermittlungen durchführen, ohne dabei über die entsprechende Erfahrung zu verfügen. Das macht für die Zuschauer den Reiz der Serie aus.

Von Wiebke Wollek