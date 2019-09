Schwante

Das Rimski-Korsakow-Quartett ist am Sonnabend, 14. September, ab 19 Uhr zu Gast in Schwante. Es tritt beim Musik- und Theaterverein, Am Wasserturm 2, auf.

Das Quartett aus St. Petersburg gehört zu den herausragenden russischen Streichquartetten unserer Zeit. Der bereits 1939 gegründete Klangkörper feiert in diesem Jahr sein 80. Jubiläum. Alle seine Mitglieder sind Absolventen des renommierten Rimski-Korsakow-Konservatoriums. An der ersten Violine: Mikhail Bondarev, an der zweiten Violine: Ekaterina Belisova, an der Viola: Alexej Popov, am Cello: Anton Andreev.

Geboten werden unter anderem die schönsten Stücke aus den „Les Vendredis“. Diese ganz unterschiedlichen und kurzweiligen Kompositionen entstanden vor etwa 120 Jahren bei den freitäglichen Hauskonzerten des Musikförderers Mitrofan Beljajew in St. Petersburg.

Tickets kosten 15, ermäßigt zwölf Euro. Rechtzeitige Reservierungen werden erbeten per E-Mail an kontakt@musikundtheaterverein.de.

Von MAZonline