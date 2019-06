Bötzow

Die Bötzow feiern ihr Dorffest in diesem Jahr erstmals im Rahmen der Landpartie in Oberkrämer. Die Eröffnung des Festes ist am Sonnabend, 15. Juni, um 14 Uhr. Es findet an der Dorfaue auf dem Gelände der Kirche statt.

Um 14 Uhr singt Oberhavels größter Chor, danach gibt es ein buntes Programm mit Bötzower Kindern. Um 14.30 Uhr beginnt eine Aufführung von Wannis Tanzstudio. Um 15 Uhr ist Square Dance angesagt. In der Bibliothek wird um 16 Uhr das Kinderbuch „Der wiehernde Wecker und seine Schlauabenteuer“ vorgestellt. Um 19 Uhr findet die Proklamation der Schützenkönige statt. Ab 20 Uhr heißt es: Tanz bis in den frühen Morgen – bis gegen 1 Uhr.

Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Fisch, Kinder können Gipsfiguren bemalen, der Heimatverein bietet das Glücksrad an, in der Bibliothek gibt’s das Blinddate mit einem Buch, dazu eine Riesenrutsche, Wasserbälle und vieles mehr.

Von MAZonline