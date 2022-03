Speakers-Slam: Beate Balz aus Bärenklau holt den Weltrekord

Bärenklau

Erfolg für Beate Balz aus Bärenklau. Am vergangenen Wochenende wurde sie beim neunten internationalen Speakers Slam, der nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf nun in Mastershausen in Rheinland-Pfalz stattfand. 96 Redner aus zehn Ländern traten in einem harten Auswahlverfahren gegeneinander an.

Die Finalistin Beate Balz hat es geschafft und den begehrten Excellence Award nach Oberhavel geholt. In vier Minuten überzeugte sie die Jury mit ihrer Rede und sorgte für den einen oder anderen Lacher beim internationalen Publikum.

Bärenklauerin erlangt auch Weltrekord

Beate Balz, Buchautorin und Holzhaus-Planerin, konnte sich nicht nur über einen Award freuen, sondern ist seit dem Wochenende auch Weltrekordhalterin. Mit 96 Reden am Stück wurde beim Internationale Speakers-Slam ein neuer Rekord aufgestellt. Der Slam sei geprägt worden von fantastischen, emotionalen wie auch inspirierenden Reden, die ans Herz gingen, so Beate Balz.

