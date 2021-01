Oberkrämer

Die meisten Einsätze hatte die Feuerwehr in Oberkrämer im Jahr 2020 an Freitagen. Das geht aus der Einsatzstatistik hervor, die in dieser Woche veröffentlicht worden ist. Wegen der Pandemie gibt es in diesen Tagen keine Zusammenkunft, um Bilanz ziehen zu können. 136 Einsätze sind für das Jahr 2020 in der Statistik vermerkt. Die meisten Einsätze fanden in Bötzow statt – es waren 34. Dahinter folgen Marwitz mit 25 Einsätzen und Schwante mit 17 Einsätzen. 14-mal wurde die Feuerwehr aus Oberkrämer auf die Autobahn gerufen. In 91 Prozent aller Fälle konnte die 15-Minuten-Einsatzfrist eingehalten werden. Zieht man die Autobahn-Einsätze ab, sind es 97 Prozent.

Aus der Statistik geht außerdem eine Einsatzzeit von 141,45 Stunden hervor. Die Zahl der Mannstunden liegt bei 3077. Es gab 108 Hilfeleistungs- und 28 Brandeinsätze im vergangenen Jahr.

Kritische Corona-Lage vor Weihnachten

Ein beherrschendes Thema 2020 war für alle, so auch für die Feuerwehr, die Corona-Pandemie. Es seien ganz neue Herausforderungen zu meistern gewesen, heißt es im Jahresrückblick. Ein neues Hygienekonzept für die Abwicklung des Feuerwehrdienstes musste erstellt und ständig den neuen Situationen angepasst werden. „Ebenso war mit der Alarm- und Ausrückeordnung umzugehen. Die Ausbildungsdienste der Einsatzabteilungen, aber auch der Jugendfeuerwehren mussten ausgesetzt werden. Die örtlichen Feuerwehrvereine, die unsere Einsatzabteilungen immer tatkräftig bei den rückwärtigen Diensten unterstützen und den Rücken freihalten, konnten die Gerätehäuser nicht betreten“, berichtet Oberkrämers Ordnungsamtsleiter Dirk Eger, der auch für die Feuerwehr zuständig ist. „Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auch unter der Infektionsgefahr aufrechtzuerhalten, gab es mehrere allgemeine Weisungen des Landkreises Oberhavel an die örtlichen Träger des Brandschutzes.

Kritischer sei die Situation kurz vor Weihnachten gewesen. Wegen bestätigter Corona-Infektionen innerhalb der Mannschaft musste vorbeugend eine Ortswehr vom Einsatzdienst vollständig für den Quarantänezeitraum abgemeldet werden. „Die Freiwillige Feuerwehr Oberkrämer war aber insgesamt leistungsstark genug, um den Grundschutz der Bevölkerung auch in dieser Zeit zu gewährleisten und die Einsätze ordnungsgemäß abzuarbeiten.“

Dank vom Bürgermeister

Dazu äußert sich auch Peter Leys, der Bürgermeister in Oberkrämer. Er richtet einen besonderen Dank „für diese herausragende Leistungsbereitschaft und die große Disziplin der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Oberkrämer, aber auch den Angehörigen und Mitgliedern der Feuerwehrvereine“. Ob und wann die Jahreshauptversammlung in Oberkrämer stattfinden kann, steht momentan nicht fest, so Dirk Eger.

Von Robert Tiesler