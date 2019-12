Statt viel Papier: 500 Euro pauschal für die Gemeindevertreter

Allein bei der Gemeindevertretersitzung am 5. Dezember in Oberkrämer gab es Unterlagen mit 892 Seiten. Das wird nun auf Digital umgestellt. Die Abgeordneten bekommen dafür pauschal 500 Euro pro Legislatur. Die Fraktion Grüne/FWO/Linke hatte allerdings beantragt, das Geld verbunden an Ausgaben zu zahlen.