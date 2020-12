„Stille Nacht“ überzeugt: Kreismusikschule gewinnt Videowettbewerb der Bäckerei Plentz

Velten

Die Sieger der Weihnachtslieder-Aktion der Bäckerei Plentz stehen fest. Damit es trotz ausgefallener Weihnachtskonzerte nicht ganz still wird in der Ofenstadt, hat sich der Schwantener Bäckermeister gemeinsam mit dem Veltener Arzt Marcel Gewies etwas ganz Besonderes ausgedacht: „Sing Deinen Weihnachtssong“ heißt die Aktion, mit der die beiden für etwas Weihnachtsstimmung in der sonst so tristen Corona-Zeit sorgen wollen. Regionale Künstler und Gruppen sollen beim Spielen eines Songs gefilmt und dies auf Instagram hochgeladen werden.

Die Jury hat die Beiträge bewertet

Bis zum 20. Dezember konnten Künstler bei dem Videowettbewerb mitmachen, in der Vorweihnachtswoche ist nun die Jury zusammenkommen und hat über die Sieger des Wettbewerbs abgestimmt. Zur Jury gehörte neben der Bürgermeisterin Ines Hübner ( SPD) auch MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Den ersten Platz belegt Manfred Schmidt im Namen der Kreismusikschule Oberhavel. Die Zweitplatzierten sind Sarah Baumgardt, Sara und Deborah. Und den dritten Platz belegen Johannes Mirco Stummvoll und Kai.

Familie Plentz wünscht ein frohes Fest

Die Kreismusikschule präsentierte „Stille Nacht“. Dazu nahmen zahlreiche Schüler ihren Beitrag auf ihrem Instrument per Video auf. Auch Gesangsbeiträge sind zu hören. Am Ende wurde alles so zusammengeschnitten, dass es den Anschein eines Ensembles hat. Die einzelnen Videobeiträge wurden nebeneinander ins Bild gestellt, sodass möglichst viele Nachwuchstalente zu sehen und zu hören sind. Alexander Plentz, zuständig fürs Marketing, bedankt sich ausdrücklich bei allen, die am Wettbewerb teilgenommen haben und wünscht ein schönes Fest.

