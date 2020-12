Straßenbau: Arbeiten im Schwantener Mühlenweg verzögern sich

Oberkrämer

Eigentlich sollte der erste Bauabschnitt im Mühlenweg in Schwante vor Weihnachten fertig sein. Doch der Zeitplan kann nicht eingehalten werden. Das sagte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger in einem Gespräch mit der MAZ. Der Mühlenweg wird komplett saniert.

„Wir sind da ein bisschen in Verzug geraten“, so Dirk Eger. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Baumaßnahme.“ Eigentlich sollte es dort bereits Mitte Juni losgehen. Dann allerdings sei klar geworden, dass während der Arbeiten eine archäologische Begleitung nötig sei. Das habe zu einem erhöhten Aufwand geführt. Dann hatte die Wasserbehörde angemeldet, im Zuge der Bauarbeiten einen Durchlass zu erneuern. Als die Straße dann aufgerissen war, haben die verschiedenen Verantwortlichen die Chance genutzt, Trinkwasser- und Elektroleitungen auszutauschen, auch Schmutzwasseranschlüsse seien erneuert worden. „Wir mussten uns dadurch ein bisschen hinten anstellen“, sagt Dirk Eger. Vorteil: Die Straße müsse später nicht noch mal aufgerissen werden – so die Hoffnung.

„Tatsächlicher Baustart war Mitte August, der eigentliche Straßenbau begann erst am 18. November.“ Borde wurden gesetzt, erste Zufahrten gepflastert. Bald soll der Asphalt-Einbau beginnen. „Dann ist die Straße erst mal winterfest, und die Leute können auf ihre Grundstücke fahren“, so Dirk Eger. Weiter gehe es, wenn es das Wetter erlaube. Für die endgültige Fahrbahndecke seien aber 10 Grad nötig. Der zweite Bauabschnitt – von der Hörstegraben-Brücke bis zur Hauptstraße soll Ende Mai fertig werden.

Letzte Arbeiten am Oranienburger Weg in Vehlefanz. Quelle: Robert Tiesler

Fertig ist nicht nur der Schäferweg in Vehlefanz, sondern fast auch der Oranienburger Weg. Dort musste ein relativ großer Durchlass gebaut werden, sagte Dirk Eger. 1,9 Kilometer lang ist die Strecke, die befestigt worden ist. Sie führt zur Fahrradstraße, die weiter nach Sommerswalde führt.

Neuer Weg an der Schönwalder Straße in Bötzow. Quelle: Robert Tiesler

Der Lückenschluss ist außerdem erfolgt am Radweg von der neuen Bahnbrücke runter zum Bötzower Ortseingang. Dort fehlten bis zur Sägewerkshalle 80 Meter, die die Gemeinde Oberkrämer bauen lassen musste. Im Bau ist auch der Radweg zwischen Eichstädt und Vehlefanz. Der Abschnitt im Bereich der Autobahn ist schon zu sehen. Die Anschlüsse an beiden Seiten in die Dörfer soll 2021 erfolgen – im Rahmen der Flurneuordnung. „Wir drängeln da“, so der Bauamtsleiter. „Die Anschlüsse müssen 2021 gebaut werden, sonst können wir das den Leuten nicht erklären“, erklärte er.

Vor dem Kreisverkehr Marwitz fehlt ein Radweg. 2021 soll er vervollständigt werden. Quelle: Enrico Kugler

Im März 2021 beginnen die Arbeiten am Marwitzer Kreisel. Er werde instandgesetzt und etwas aufgeweitet, so dass an allen Seiten Mittelinseln entstehen. Außerdem wird das fehlende Stück Radweg an der Landesstraße 20 zwischen dem Marwitzer Ortsausgang und dem Kreisel gebaut. Die Kosten betragen 680.000 Euro.

Von Robert Tiesler