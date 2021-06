Straßenbau in Schwante, Radwegbau bei Vehlefanz: Leys erklärt Verzögerungen

Oberkrämer

In Oberkrämer gibt es offenbar massive Probleme mit den verschiedenen Tiefbauarbeiten. Beispielsweise im Mühlenweg in Schwante: Dort wird derzeit die Straße erneuert, doch immer wieder tut sich tagelang gar nichts.

Wie Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) am Donnerstagabend im Hauptausschuss sagte, sorgen Medienträger wie die Telekom und Edis dafür, dass die meisten Baumaßnahmen massiv behindert werden würden. Sie nutzen den Straßenbau, um vorher ihre Leitungen zu erneuern. Er werde mit den Arbeiten begonnen, „dann sind sie nicht da.“ Es werde zwar immer wieder versprochen, dass sich die Lage bessere – das sei aber nicht der Fall. Es würden Bautrupps kommen, die Arbeiten aber nicht zu Ende bringen.

Das sei nicht nur im Mühlenweg in Schwante der Fall, sondern auch beim Radwegbau zwischen Vehlefanz und Klein-Ziethen. Auch dort würden sich die Bauarbeiten dadurch mittlerweile sehr verzögern.

Unterdessen soll die Gemeindevertretung bald die überplanmäßige Bereitstellung von 85000 Euro für die Kofinanzierung des Radwegebaus von Vehlefanz nach Eichstädt im Rahmen der Flurneuordnung beschließen. Die Mitglieder im Bauausschuss stimmten am Donnerstagabend schon mal dafür. Der Beginn der Baumaßnahme könnte im Oktober sein, so Bürgermeister Peter Leys. Am Eichstädter Ortseingang musste, wie bereits berichtet, die Trassenführung des Weges verändert werden, weil der Straßenbereich dort zu eng ist, um dort einen Radweg entlang zu bauen.

Von Robert Tiesler