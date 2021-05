Straßensperrung in Velten: Fahrplanänderung bei der Buslinie 824

Velten

Die Germendorfer Straße (L 172) wird am 29. Mai auf Höhe der Autobahnunterführung in Velten gesperrt. Es kommt daher auf der Buslinie 824 der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) ganztägig und in beiden Richtungen zu einer anderen Streckenführung, Verschiebungen der Abfahrtzeiten und zu Fahrzeitverlängerungen.

Shuttleverkehr wird eingerichtet

Die reguläre Linienführung durch Velten entfällt mit allen Haltestellen. Die Ersatzstrecke führt von Leegebruch nach Marwitz. Dabei werden die Orte Eichstädt, Vehlefanz und Bärenklau ohne Halt durchfahren.

In Velten wird für beide Richtungen ein Shuttleverkehr eingerichtet. Dieser verkehrt stündlich zwischen den Haltestellen „Velten, Weimann“ und „Marwitz, Turnhalle“. Die Umsteigemöglichkeit in Richtung Velten bzw. Hennigsdorf und Oranienburg befindet sich an der Haltestelle „Marwitz, Turnhalle“.

Von MAZonline