Marwitz

In der Hedwig-Bollhagen-Werkstatt in Marwitz beginnt am Reformationstag, 31. Oktober, um 10 Uhr der „Tag der offenen Tür“.

Dort wird auch bekannt gegeben, wer die Aktion vom 3. Oktober gewonnen hat, dort konnten Besucher Werkstatt-Teller im Halloween-Design bemalen.

Geöffnet ist bis 18 Uhr. Besucher können ein Produkt individualisieren oder an einer Führung teilnehmen.

Von MAZonline