Tempo-30-Forderung in Schwante: Schreiber (BfO) wirft der SPD Täuschung vor

Schwante

Politischer Streit in Oberkrämer: Nachdem Uta Hoffmann (SPD) am Wochenende in Schwante erneut forderte, dass vor der Kita in der Bahnhofstraße eine Tempo-30-Zone eingerichtet wird, meldete sich Matthias Schreiber, der Vorsitzende der Bürger für Oberkrämer (BfO) im Facebook-Forum „Wir in Oberkrämer“ zu Wort. „Täuscht die SPD die Bürger?“, fragte er. Erstaunlich sei, dass sich die SPD in der Gemeinde feiern lasse, was die SPD im Landkreis verhindere. „Die Forderung: Tempo 30 vor der Kita in Schwante! Es gibt ablehnende Bescheide der Kreisverwaltung.“ Womit er einen Bezug zur Kreis-SPD setzt.

„Wir versuchen in Oberkrämer seit Jahren, vor bestimmten Einrichtungen Tempo 30 zu bekommen“, sagte Matthias Schreiber am Dienstag. Dann gäbe es einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Kreisverwaltung, bei dem Hoffnungen gemacht würden. „Und am Ende des Tages kommt doch nichts dabei raus.“ So wird seitens des Landkreises Tempo 30 vor dem Altersheim in Vehlefanz abgelehnt, ebenso vor der Kita in Schwante. In anderen Orten des Landkreises sei es hingegen möglich, „gewisse Dinge durchzuziehen“, so Schreiber weiter.

Uta Hoffmann (SPD). Quelle: Robert Tiesler

Man müsse Person und Amt trennen, sagte Uta Hoffmann (SPD) am Dienstag. „Wir als SPD wollten in Schwante schon immer Tempo 30 an der Kita. Sie verstehe den Unmut, dass seitens des Landkreises in der Hinsicht nichts passiere.

„Herr Schreiber verkennt, dass die Kreisverwaltung nicht die SPD ist“, sagte Dino Preiskowski, der Vorsitzende der SPD in Oberkrämer. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso er das behaupte oder diesen Zusammenhang ziehe. „Wir waren schon vor zwei Jahren dabei und haben die Forderung nach Tempo 30 vor der Kita in Schwante unterstützt.“ Gemeindevertretung und Bürgermeister in Oberkrämer habe bereits mehrere Anträge in dieser Hinsicht gestellt. „Sie wurden negativ beschieden.“ Er gehe davon aus, dass man sich bei der Entscheidung an entsprechende Verordnungen gehalten habe. „Ich habe dennoch meinen Standpunkt klargemacht, dass wir diese Forderung auch weiterhin unterstützen“, so Dino Preiskowski weiter. Es gebe mehrere gefährliche Punkte in Oberkrämer, wo eigentlich Tempo 30 gelten müsste, so zum Beispiel an der Beat-Fabrik-Kreuzung in Marwitz.

Von Robert Tiesler