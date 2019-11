Oberkrämer

Die Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeiger in Oberkrämer lässt auf sich warten. Die Linke hatte in der Verwaltung nachgefragt, weil die Umsetzung des Beschlusses, an diversen Standorten die Geräte aufzustellen, noch nicht umgesetzt worden ist.

Hintergrund sei die angespannte Personalsituation in der Verwaltung, so Dirk Eger in einer Antwort an die Linken. Es sei deshalb nicht gelungen, „die Abstimmungen zu den Standorten der Tempo-Info-Geräte mit den Baulastträgern abzuschließen und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung fertigzustellen.“

Im Dezember nun solle die Ausschreibung zur Lieferung und Montage der Anzeiger veröffentlicht werden. Die Ausführung erfolge im Frühjahr 2020.

Von MAZonline