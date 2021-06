Termin für die Sperrung des Marwitzer Kreisels steht fest – und wie fahren dann die Busse?

Marwitz

Für die Vollsperrung des Marwitzer Kreisels gibt es offenbar einen neuen Termin. Nun soll es am 5. Juli so weit sein. Das geht aus der Information auf der Baustellenseite der Gemeinde Oberkrämer hervor – und durch eine Ankündigung der OVG, die dadurch die Busse in der Region anders fahren lassen muss.

Der Kreisel, der Hennigsdorf und Marwitz sowie Marwitz mit Bötzow verbindet, wird somit wegen der dortigen Bauarbeiten fünf Wochen, bis voraussichtlich 7. August, gesperrt sein. Insbesondere in Bötzow sorgt das für heftige Kritik, da der Ort gewissermaßen eingesperrt sein und nur vor allem über die enge Marwitzer Straße mit Marwitz verbunden sein wird. Ansonsten gilt eine sehr weiträumige Umleitung.

Wenn Bötzower nun Anschluss an den 824er-Bus haben wollen, dann wird das extrem umständlich sein. Die Linie 824 führt nämlich in beiden Richtungen zwischen Velten und Hennigsdorf, über den Business-Park. Marwitz wird nicht angefahren. Fahrgäste zum Hennigsdorfer Krankenhaus müssen auf die Linie 809 ausweichen. Mit der Linie 811 wird die Einrichtung eines Zubringerverkehres zwischen Bötzow, Schule und Marwitzer Heide, mit Anschluss zur Linie 812 nach Velten eingerichtet. Die Linie führt in beiden Richtungen über die Bergstraße und Marwitzer Straße in Bötzow. Auf der Linie 812 gibt es Verstärkerfahrten zwischen Velten, Hedwigpromenade und Marwitzer Heide. Sie werden stündlich angeboten. Der Anschluss zur Regionalbahn und zur Linie 824 besteht am Veltener Bahnhof. Bötzower müssten auf dem Weg nach Hennigsdorf also sogar zweimal umsteigen. Die Linie 807 entfällt, da die Strecke durch die Linie 824 bedient wird.

Fahrpläne auf ovg-online.de, Infos unter 03301/69 96 99.

Von MAZonline