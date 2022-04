Marwitz - The Beat goes on – aber wann? Sehnsucht nach neuen Partys in der Beat-Fabrik Marwitz

Zur Zeit finden Reparaturarbeiten an der Marwitzer Kult-Disko statt. Doch schon bald soll es endlich wieder los gehen. Seit Frühjahr 2020 ist die Beat-Fabrik coronabedingt geschlossen. Doch dies lag nicht einzig und allein an den strengen Auflagen.