Tierische Überraschung am Morgen: Bötzow macht mit bei der „Hasenchallenge“

„Das muss ja warm sein“, kriegt Mandy Krenz immer wieder mal anerkennend, mal ein wenig mitleidig zu hören. Am Freitagmorgen um 7 Uhr steht sie als Hase verkleidet an der Straße vor der Grundschule Bötzow. Es geht darum, Autofahrer an das Tempo-30-Schild in diesem Abschnitt zu erinnern. Unterstützung bekommt die Ortsvorsteherin von ihrer Freundin und Ortsbeiratsmitglied Susanne Ilgenstein-Gebhardt, die in einem Lämmchenkostüm steckt. „Wir wollten eigentlich zwei Hasen sein, aber auf die Schnelle haben wir nicht zwei Hasenkostüme bekommen“, erklärt Mandy Krenz. Die Verkleidung hat die Bötzower Kita geliehen. Mittwoch entstand die Idee und sollte schon am Freitag umgesetzt werden, da war Einfallsreichtum gefragt.

Auch Schüler und Eltern haben sich über die tierische Überraschung gefreut. Quelle: Wiebke Wollek

Landeselternsprecher Jan Alexy begann Anfang der Woche mit der Aktion und sorgte in Borgsdorf für große Aufmerksamkeit. Immer mehr Orte in Oberhavel sollten mitziehen. So entstand die sogenannte Hasenchallenge, also Hasen-Herausforderung. Jede Gemeinde, die teilnimmt, nominiert nämlich einen weiteren Ort. Mandy Krenz schlägt als nächstes Vehlefanz vor und ist schon gespannt, ob sich aktive Eltern finden, die den Spaß mitmachen. Wer die Initiative übernimmt, ist bei der Aktion nicht entscheidend – ob nun Ortsvorsteher, Eltern oder andere Unterstützer. In Bötzow jedenfalls war die „ Hasenchallenge“ ein voller Erfolg. „Die Autos sind wirklich langsamer gefahren, haben gegrüßt und sich gefreut“, sagt Mandy Krenz. Auch für die Kinder und Eltern war es ein gelungener Start in den Tag. „Es ist wichtig, auf die Gefahren an der Straße aufmerksam zu machen“, findet Uwe Schenk, dessen Tochter Carlotta in die dritte Klasse geht.

