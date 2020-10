Vehlefanz

Die Nashorn-Grundschule in Vehlefanz ist für die heutigen Bedürfnisse zu klein geworden. Nachdem 1993 dort der Schulbetrieb begann, entsteht nun am Rand des Schulhofes ein Erweiterungsbau. Der Berliner Architekt Wolfgang Linsenhoff sah sich an der Schule nochmals um, und er erinnert sich an die damalige, durchaus turbulente Zeit.

„Bis zur Wende habe ich als Architekt Erfahrungen mit der Modernisierung von Altbauten gesammelt“, erzählt er. „Nach der Wende waren wir als erfahrene Architekten gefragt, weil es in der ehemaligen DDR wenig Architekten mit Erfahrung in aktueller Bauleitung und Planung gab.“ Die Um- und Aufbruchstimmung habe die Möglichkeit gegeben, Architektur mit ästhetischem und sozialem Anspruch zu realisieren, „ohne durch große Behördenmühlen beeinträchtigt zu werden. Klar war, dass diese Zeit des Umbruchs nur kurz wären würde.“ 1991 sei sein Büro von zehn Bewerber-Architekturbüros für den Neubau der Vehlefanzer Grundschule ausgewählt worden.

Architekt Wolfgang Linsenhoff zeigt Foto von damals. Quelle: Enrico Kugler

Es sollte – als erste Schule in Brandenburg nach der Wende – eine Schule „mit regionalem, unverwechselbaren Stil erbaut werden.“ Baubeginn war Ende Oktober 1991. „Allein die kurze Planungs- und Bauzeit war abenteuerlich“, erzählt er. „In Berlin wurden dafür etwa acht Jahre veranschlagt. Die Genehmigungsplanung legten wir im Maßstab 1:200 vor. Die Genehmigungspläne ersetzten wir sukzessive durch präzisere Pläne. Heute wäre dieses Verfahren undenkbar.“ Unvergessen sei ihm der Rundgang über die fertig gegossene Sohlplatte mit den 30 Mauern. „Da in der DDR vor allem Platten gefertigt wurden, lagen entsprechende Erfahrungen im Mauerwerksbau noch nicht vor. So mussten wir einen großen Teil der schiefen Maueranfänger wieder abreißen lassen.“ Obwohl er sich bemüht habe, nicht als arroganter Wessi aufzutreten, war er sich sicher, durch diese Aktion nicht sehr beliebt gewesen zu sein. Schon die Grundsteinlegung mit anschließendem Wodka beschreibt er als „ländlich pittoresk“.

Die einzige Stromzuführung gehörte zur damaligen LPG Schwanteland. „Ohne diese wäre ein Bauen nicht möglich.“ Wolfgang Linsenhof erinnert sich: „Ich ging zum Chef der LPG und bot nach seiner Weigerung, diesen Strom zu benutzen, an, 10 000 D-Mark für die LPG frei zu machen. Ich wusste nicht, woher das Geld kommen sollte. Aber am nächsten Tag willigte der Chef der LPG ein. Er bekam später auch das Geld aus dem Bautopf.“

Sein Kollege und er seien den ganzen Tag als Bauleiter tätig gewesen „und konnten auch einige unserer Planungsfehler auf der Baustelle ausmerzen. Mit Modellen in Maßstab 1:50 und größer haben wir Unklarheiten in Gestaltung und Detaillierung aufgeklärt“, erzählt er.

Der Schulhof ist wieder eine Baustelle, hier Ende September 2020. Quelle: Enrico Kugler

Für die großen Zimmermannsarbeiten habe es zu dieser Zeit in der Gegend keine adäquaten Firmen gegeben. „Daher fragten wir eine erfahrene Westberliner Firma mit genossenschaftlichen Anstrich an, ob sie unterhalb des geringsten Angebotspreises ein Angebot unterbreiten könnte. Der Zimmermannschef bot, trotz heftiger Grippe, an und bekam vom Bauherrn den Zuschlag. Trotz heftigem Wind wurde der riesige Dachstuhl errichtet.“ Zwischenzeitlich seien bis zu 120 Bauleute tätig gewesen. 1992 stand der Rohbau.

Dann jedoch war Stillstand. Das Ministerium für Bildung hatte für alle Schulprojekte zwei Millionen D-Mark als Anschubfinanzierung bereit gestellt. „Als ein genereller Baustopp für die Brandenburger Schulprojekte verkündet wurde, waren wir schon im zweiten Stockwerk angelangt. Ein Gremium mit 30 Verantwortlichen wollte vor Ort alles stoppen.“

Ein halbes Jahr Stillstand

Ein halbes Jahr stand alles still. „Die Menschen sämtlicher Fraktionen des Brandenburger Landtages haben wir über die Rohbaustelle geführt“, so Wolfgang Linsenhoff. „Uns war klar, dass in der öffentlichen Diskussion nach der Wende es nicht zu vertreten war, so viele Millionen in den brandenburger Sand zu setzen.“ Hinzu kamen Streitigkeiten mit der Gemeinde über das Honorar. Es kam zur Klage. „Das Gericht beschied, dass eine öffentliche Institution nicht durch Verschuldung zu gefährden war. Daher wurden wir abgewiesen. Nach einem halben Jahr Baustillstand wurden wir ins Amt zitiert: die restliche Summe ist bewilligt. Wenn Sie weitermachen wollen, ist ihr Honorar um 100 000 D-Mark gekürzt.“ Nach einer Bedenkzeit ging es weiter.

Im Oktober 1993 wurde die Schule dann feierlich übergeben. Später kamen noch die Turnhalle und die Aula dazu. „Sieben Jahre nach Baustellfertigung bescheinigte uns der Rechnungshof, dass bis auf Kleinigkeiten alles mit rechten Dingen zugegangen ist“, sagt Wolfgang Linsenhoff Er sieht den Bau heute als eines der guten Projekte der Nachwendezeit.

Von Robert Tiesler