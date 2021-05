Überfall auf Tankstelle in Vehlefanz – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Vehlefanz

Ein unbekannter Mann mit schwarzer Sturmhaube und schwarzer Kleidung ist am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr in die Tankstelle in Vehlefanz gestürmt und hat von der Mitarbeiterin die Herausgabe von Geld gefordert. Laut Angaben der Polizei hielt er eine waffenähnlichen Gegenstand auf die Frau gerichtet.

Die Tankstellenmitarbeiterin gab dem Mann eine Tüte, in die sie das in der Kasse liegende Geld gelegt hatte. Laut Polizei war der Raub aber nicht sehr erfolgreich. Es handelte sich am Ende um einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag, den der Mann erbeutete.

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Die sofort gerufene Polizei rückte mit Fährtenhund und Hubschrauber an. Doch die Suche der Umgebung blieb erfolglos. Deshalb bitten die Ermittler jetzt um Mithilfe bei der Suche nach dem Räuber und fragt, wer am Dienstagabend um die genannte Zeit etwas Auffälliges gesehen hat. Der schwarzgekleidete Mann ist zwischen 1.70 und 1.75 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Auf dem Tankstellengelände war er zu Fuß unterwegs. Ob er aber in einer Nebenstraße ein Auto gestiegen ist, ist derzeit noch unklar.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat – vielleicht hat schon im Vorfeld eine Person die Tankstelle auffällig beobachtet – melde sich bei der Polizei in Oranienburg unter der Rufnummer 03301/85 10.

Von MAZonline