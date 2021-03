Vehlefanz

Am Montag (22. März) in der Zeit von 10 bis 22 Uhr beschädigten bisher unbekannte Personen einen Hochstand, welcher sich in Vehlefanz auf einem Feld an der Perwenitzer Straße befindet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Seitenbretter gewaltsam herausgetreten. Der entstandene Schaden wird mit etwa 250 Euro beziffert, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Von MAZonline