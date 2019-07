Eichstädt

In Eichstädt drangen unbekannte Täter in der Straße Am Eichenring in ein Geschäft ein, in dem zuvor eine Tür aufgehebelt wurde. Die Unbekannten brachen im selben Objekt weitere vier Büros auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Angezeigt wurde der Sachverhalt am Montagmorgen.

Von MAZonline