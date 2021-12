Marwitz

Gleich sechs Ortsschilder sind in Marwitz gestohlen worden. Das sagte Ortsvorsteher Thomas Nocke am Mittwoch auf Nachfrage. „An allen Ortseingängen“, sagte er. Er geht davon aus, dass es am Wochenende passiert ist.

Was dahinter steckt, ist nicht bekannt. Über die Gemeindeverwaltung von Oberkrämer sei Anzeige erstattet worden. „Neue Schilder sind schon bestellt und werden dann demnächst angebracht“, so Thomas Nocke.

Von Robert Tiesler