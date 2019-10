Bärenklau

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 und 19.10 Uhr beschädigten im Bärenklauer Remonteweg, in der sogenannten Kinderallee unbekannte Personen elf jung gepflanzte Bäume, indem sie diese umknickten oder aus dem Boden herausrissen.

Diese Bäume wurden für Neugeborene gepflanzt und waren dementsprechend mit Namen und Geburtsdatum beschildert. Die Beschilderung wurde ebenfalls beschädigt.

Die Polizei ermittelt, Ortsvorsteherin Gundula Klatt ist erbost.

Von MAZonline