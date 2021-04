Unfall auf der A 10: Sattelschlepper fährt über Hundebox

Oberkrämer

Eine auf der A 10 liegende Hundebox hat am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr einen Unfall verursacht, als ein Sattelschlepper zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland in Fahrtrichtung Hamburg über das Hindernis fuhr. Der 57-jährige deutsche Unfallverursacher befand sich circa 100 Meter von der Unfallstelle entfernt. Er war mit einem DaimlerChrysler mit Starrdeichselanhänger unterwegs. Laut Polizei kam bei der Unfallaufnahme heraus. Im Ergebnis der Unfallaufnahme heraus, dass die leere Hundebox (massiv für größere Hunde gebaut) ungesichert auf dem Anhänger stand und von diesem runtergerutscht war. Am Lkw entstand ein Schaden von circa 3100 Euro. Er blieb fahrbereit.

Von MAZonline