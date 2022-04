Marwitz

Einsatz am Sonnabendnachmittag auf der Landstraße zwischen Marwitz und Hennigsdorf: Bei einem Überholvorgang verlor ein 21-Jähriger auf seinem Motorrad die Kontrolle und raste in einen entgegenkommendes Opel. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Fahrer, der 21-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Auto wurde an der Front beschädigt. Quelle: P. Neumann

Von Marco Paetzel