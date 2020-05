Bärenklau

Schwerer Radfahrer-Unfall in Bärenklau: Ein 62-jähriger Radler befuhr am Himmelfahrtstag gegen 15.30 Uhr gemeinsam mit zwei Begleitern die Leegebrucher Chaussee in Richtung Leegebruch. Offenbar wegen seiner deutlichen Alkoholisierung kam er auf dem Radweg ins Schlingern und zu Fall.

Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Der Hubschrauber war zuvor auf dem Bärenklauer Sportplatz gelandet. In der Klinik wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen.

