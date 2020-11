Unfall in Bötzow: 33-jährige Frau verletzt

Bötzow

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Freitagmittag (13. November) gegen 12 Uhr in der Veltener Straße in Bötzow. „Dort befuhr ein Kleintransporter der Marke Renault die Veltener Straße und musste verkehrsbedingt halten“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Eine hinter dem Kleintransporter fahrende, 33-jährige Oberhavelerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den Kleintransporter auf.

Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

„Die 33-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt, die beiden ebenfalls im Auto befindlichen Kinder blieben unverletzt“, so die Pressesprecherin weiter. Rettungskräfte brachten alle in in Krankenhaus. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Veltener Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 8000 Euro beziffert.

