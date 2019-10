Eichstädt

Unfall in Eichstädt:Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag in Eichstädt am Eichenring.

Dabei wurde die Vorfahrt missachtet. Die Feuerwehr Eichstädt und Marwitz waren vor Ort. Sie wurden gegen 17.40 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr-Leute hatten die Batterie abgeklemmt und den Brandschutz sichergestellt.

Zudem wurden auslaufende Flüssigkeiten aufgenommen. Eine Person wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Von MAZonline