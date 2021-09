Marwitz

Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag (29. September) gegen 14.45 Uhr in der Breiten Straße in Marwitz. Wie Polizeisprecher Daniel Fischer erklärte, wurde dort eine 20-jährige Radfahrerin aus Velten von einem dunklen Jeep erfasst und dadurch leicht verletzt.

„Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.“ Der Fahrer des Jeeps entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

