Schwante

Mitglieder des Unternehmerstammtisches in Schwante trafen sich am Freitag, um, wie jedes Jahr in dieser Zeit, die Nisthilfen am Schlossweg zu reinigen.

„ Christian Arndt war wie immer der Mann auf der Leiter, Mario Heitmann und Markus Göllner sorgten für deren Standsicherheit“, erzählte Dirk Jöhling. Er ist Ortsvorsteher und Mitglied des Stammtisches. „ Georg Knoth hatte gute Ratschläge parat“, ergänzte er.

Die Aktion der Unternehmer wurde durch zwei Damen der neu gegründeten Umweltgruppe unterstützt, die ab 2020 eine Statistik zur Belegung der Nistkästen führen. Im vergangenen Jahr waren 60 Prozent davon bebrütet.

