Unterwegs in Oberkrämer: Zwei sehr mobile Tierärzte

Leegebruch/Oberkrämer

Seit Wochen hatte sich Joachim Siebmann darauf gefreut, bei der MAZ-Radtour mitzufahren. Und dann das: Es regnet. Erst wenig, dann immer stärker. Der 79-jährige Oranienburger lässt sich nichts anmerken. Als der Himmel nach einer Stunde seine Schleusen öffnet und das Fahren und Arbeiten gleichermaßen schwierig wird, kehrt er um. Schade.

In Leegebruch kommt der Senior mit einer Leegebrucherin ins Gespräch, die dort 1942 geboren wurde. „Ich lebe gern hier“, sagt die 78-Jährige, die als Verkäuferin gearbeitet hat. Aber das sei in ihrer Jugend anders gewesen. Da habe sie weg gewollt und sei in Lauchhammer gelandet. „Nie wieder Leegebruch!“, habe sie sich gesagt. Nach zehn Jahren sei sie dann doch zurückgekehrt. „Dann war ich froh, wieder hier zu sein“, sagt sie. Und dass sei so geblieben.

Stefan Luckow tourt als Tierheilpraktiker und Osteopathischer Pferdetherapeut durch Berlin und Brandenburg. Er behandelt Pferde, Hunde – und manchmal auch Elefanten. Quelle: Helge Treichel

Gleich hinter Bärenklau steht ein Geländewagen mit einer interessanten Aufschrift: „Tierheilpraktikermobil“ ist darauf zu lesen. Es gehört Stefan Luckow, der als Tierheilpraktiker und Osteopathischer Pferdetherapeut tätig ist. Seit zwei Jahren wohnt er mit seiner Partnerin im Niemandsland zwischen Bärenklau und Vehlefanz. Ursprünglich stammt der 45-Jährige aus Wandlitz, wo zunächst auch seine mobile Tierheilpraxis ihre Basis hatte. „Ich habe alles dabei, was ich brauche“, sagt Stefan Luckow. Er behandelt vorrangig Pferde, wobei auch Hunde zu seinen Patienten zählen. Deren Anteil liege bei etwa 20 Prozent. Bei einer Behandlung beim Hausbesuch seien sie auch viel entspannter. Seltener kommen weitere Tiere hinzu: Rinder, Alpakas und sogar Elefanten. Bei der Behandlung gehe es darum, Blockaden zu lösen.

Am Mittwoch sei er „fast in Polen“ gewesen, am Donnerstag in Schöneiche/Hoppegarten. Der Schwerpunkt seiner Ziele liege aber klar in Berlin und Brandenburg.Ursprünglicher Plan des Umzugs sei es gewesen, nicht nur die eigenen vier Pferde direkt am Haus zu haben, sondern auch Therapiepferde auf dem Grundstück aufzunehmen. Jetzt leben acht Pensionspferde auf dem Hof.

Zur Galerie Tag 5 der MAZ-Radtour 2021 führt von Leegebruch aus nach Bärenklau, Vehlefanz, Eichstädt, Marwitz und zurück über Velten. In der Gemeinde Oberkrämer gibt es gleich zwei Tierärzte, die auf ganz unterschiedliche Weise sehr mobil sind.

Ebenfalls Tierarzt ist Wolf Müller-Fabian, der in Vehlefanz gerade seinen Hund ausführt. Er erklärt auf Nachfrage nicht nur den besten Weg zur Bockwindmühle, sondern erweist sich als extrem interessanter Gesprächspartner. Mehr als 100 Länder habe er bereits bereist, sagt der 84-Jährige, der deutlich jünger wirkt. 30 Jahre lang habe er in Berlin-Steglitz gewohnt. Dann habe man ihn „herausmodernisiert“. Als typisches Opfer dieser Politik bewohne er das Haus seiner Schwägerin in Vehlefanz. Erst habe er gezögert, sei inzwischen aber froh über seinen Umzug. Im Garten wachse das Gemüse – und auch die Berliner Spielstätten könne er als Kulturliebhaber leicht erreichen, sagt der Doktor.

Ein filmreifes Leben

Und dann kommt er auf sein spannendes Leben zu sprechen. Als Student beispielsweise habe er sich als Fluchthelfer betätigt – ehrenamtlich wohlgemerkt. Sein größtes Abenteuer sei allerdings eine fast zehnjährige Weltreise gewesen, die im Jahr nach seiner Promotion 1967 begann und bis 1977 dauerte. Als einen der Höhepunkte beschreibt er eine zweijährige Segeltour mit seinem jüngeren Bruder. In Australien hatte er dafür ein gebrauchtes Segelboot gekauft, die „Chinta“. Bereits in den ersten Tagen brach ein Sturm mit zehn Meter hohen Wellen über sie herein. Sie überlebten knapp mit Glück und Können und überquerten den Pazifik gegen die herrschenden Passatwinde. Ihr Spitzname lieferte den Titel des Buches von Wolf Müller Fabian über den Segeltörn: „Die verrückten Chinta-Brüder“. Der Autor ist sich sicher, dass dies der perfekte Stoff für einen Film wäre.

Die Windmühle ist eine Daueraufgabe

In der Bockwindmühle ist Dieter Sawall aus Neutrebbin (Oderbruch) zugange. Der Zimmermann und Bauingenieur begutachtet die Holzkonstruktion, um erforderliche Sanierungsarbeiten in dem öffentlich zugänglichen Museum zu ermitteln. solch ein einzigartiges Baudenkmal zu erhalten, sei eine Daueraufgabe, sagt er. Diesmal hat er unter anderem die schmalen Treppen im Visier. Für ihn sei es die Mühle aus dem Jahr 1815 die älteste, die er je untersuchen durfte. Er verweist auf „fantastische Details“ wie den zentralen „Hausbaum“ mit einem Umfang von fast zwei Metern. Solch eine Kiefer sei wahrscheinlich mehr als 300 Jahre alt gewesen, schätzt er.

Tiefe Spuren von Corona

Kurzer Stopp am Haus der Generationen in Vehlefanz. Im Schaukasten hängt die Themen- und Terminliste für das Frauenfrühstück - von 2020. Corona hat im gesellschaftlichen Leben des Dorfes tiefe Spuren hinterlassen. Im Jugendclub gleich nebenan prangt der Schriftzug „open“ im Fenster. Eine ehrenamtliche Helferin ermöglicht die Öffnungszeiten während der Ferien. Sie hat Vorbehalte, will mit keinem Reporter reden. Es werde so viel „Schindluder getrieben“. Dieses grundsätzliche Misstrauen einiger Menschen stimmt sehr nachdenklich.

Angesichts des anhaltenden Regens, wird die Radtour spontan abgekürzt. Hennigsdorf wird nicht angefahren, in Velten nicht gestoppt. Oberkrämer hatte sich allein bereits als spannend genug erwiesen.

Von Helge Treichel