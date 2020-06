Vehlefanz

Am Mühlensee in Vehlefanz ist es zu einem Vandalismusschaden gekommen. Die Durchfahrtssperre zum See am Weinbergweg sei in der Zeit vom vergangenen Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag um 7 Uhr durch Unbekannte zerstört worden, wie Oberkrämers Ordnungsamtsleiter Dirk Eger mitteilte.

Der Schaden sei erst im Laufe der Woche bekannt geworden. Der Schaden beträgt etwa. 1500 Euro. Eine Strafanzeige sei gefertigt worden. Ein örtliches Metallbauunternehmen wurde mit der Reparatur beauftragt.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline