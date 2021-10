In Vehlefanz fand am Sonnabendvormittag die Beerdigung von Erika Kaatsch statt. Viele Menschen waren gekommen, um von ihr Abschied zu nehmen. Sie war u.a. Ortsvorsteherin und Chefin des Seniorenbeirates. Pfarrer Thomas Hellriegel würdigte sie in einer Rede.

In einem Sarg ist Erika Kaatsch am Sonnabend in Vehlefanz an ihre letzte Ruhestätte getragen worden. . Quelle: Robert Tiesler