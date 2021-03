Vehlefanz

An gleich zwei Stellen an der Bärenklauer Straße in Vehlefanz könnten in nächster Zeit neue Häuser entstehen. Entsprechende Pläne verschiedener privater Investoren bestätigte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger auf Nachfrage.

Auf einer Freifläche nahe der Nashorn-Grundschule ist der Bau von zwei Reihenhäusern geplant. „Ähnlich denen gegenüber der Schule“, erklärte Dirk Eger. Es werde dort sechs Wohnungen geben. In diesem Zusammenhang gibt es im Dorf derzeit Protest. An der Bärenklauer Straße, vor dem zu bebauenden Areal, ist kürzlich eine etwa 200 Jahre alte Eiche gefällt worden. Inzwischen sind an der Stelle mehrere Protestbanner aufgestellt worden. Auf einem steht: „Zu fällen einen schönen Baum, braucht’s eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenkt es, ein Jahrhundert.“ Auch Hubert Gediga (BfO), Ortsvorsteher von Vehlefanz, hofft, dass dafür wenigstens fünf neue Bäume gepflanzt werden. Ihn ärgere es, dass der Ortsbeirat über solche Vorgänge vorher auch nicht informiert werde. „Unser Einfluss ist gering.“ Er wolle die entsprechenden Unterlagen einsehen, kündigte er am Mittwoch in einem Gespräch mit der MAZ an.

Protest gegen die Fällung einer Eiche. Quelle: Enrico Kugler

Angesichts weiterer Häuser im Gebiet rund um die Schule regte er außerdem nochmals ein Verkehrskonzept an. „Da muss so schnell wie möglich was passieren“, so der Ortsvorsteher. Kita, Schule, Ortsbeirat und Gemeindeverwaltung müssten zusammenkommen, um zu überlegen, „wie es gelingt, das Gesamtgebilde rund um die Schule vernünftig zu gestalten.“ Es gehe darum, wie der Verkehr gesteuert werden könne. In dem Zusammenhang müsse es auch um eine Anbindung zum Schäferweg gehen. „Und es darf nicht erst wieder diskutiert werden, wenn ein Kind angefahren wird.“ Hubert Gediga bedauert zudem, dass mit dem geplanten Bau der Häuser auf der jetzigen freien Fläche das landschaftlich schöne Blickfeld zur Schule zerstört werde.

Ein weiteres Bauprojekt ist für die Bärenklauer Straße 137-139, auf der anderen Seite der Bahnstrecke vor dem Kienluch, angekündigt. Auf 1,2 Hektar soll es dort voraussichtlich neun Wohngebäude geben mit maximal zwei Geschossen, erklärte Bauamtsleiter Dirk Eger. Es gehe in den Beratungen der Gemeindevertreter um einen ersten Schritt im Aufstellungsverfahren. Da gehe es um die Frage, ob so ein Planungsverfahren eingeleitet werden solle. „Der Flächennutzungsplan sieht dort tatsächlich die Entwicklung von Wohnbauflächen vor“, sagte Dirk Eger. Somit entspreche das Projekt den Planungszielen der Gemeinde. Dennoch gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Bebauungsplan. Es könne also sein, dass die Gemeindevertreter in Oberkrämer sagen, man wolle sich damit erstmal Zeit lassen.

Noch unbebaut... Quelle: Enrico Kugler

Wenn es nach Hubert Gediga, dem Ortsvorsteher in Vehlefanz geht, steht dem Projekt allerdings nichts im Wege. „Dagegen kann keiner was haben“, sagte er am Mittwoch. „Das ist ein freies Stück Land.“ Wenn das Projekt so umgesetzt werde, wie es jetzt geplant sei, halte er das für „ganz vernünftig“.

Immer wieder ist zudem davon die Rede, dass am Koppehof ein weiteres, großes Wohngebiet entstehen könnte. „Da passiert im Moment nichts“, sagte der Bauamtsleiter. Ansonsten seien es im Ort eher weitere kleine Flächen, die im Blick seien. „Wir sind in dynamischen Entwicklungen.“

Protest in Vehlefanz. Quelle: Enrico Kugler

Im Nachbarort Schwante soll auf einem freien Feld außerhalb des Dorfkerns ein riesiges Wohngebiet mit etwa 220 Häusern entstehen. Der gültige Bebauungsplan dafür stammt bereits den späten 90er-Jahren.

Von Robert Tiesler