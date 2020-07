Vehlefanz

Der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack war zu Besuch bei der Schwanteland-Gruppe in Vehlefanz, die sich auf den Anbau von Jungpflanzen, Chicorée und den Transport von technischen und medizinischen Gasen als Vertriebspartner spezialisiert haben. Es ist eines der erfolgreichsten Unternehmen im Bereich des Gartenbaus in Ostdeutschland und investiert trotz Coronakrise derzeit in erheblichem Maße in die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Dies geschieht auch mit Unterstützung des Landes Brandenburg und der EU durch die Bereitstellung von Fördermitteln.

Die Schwanteland-Gruppe untergliedert sich in drei Unternehmensbereiche, die SL Gartenbau mit dem Chicorée-Anbau, der Landwirtschaft und dem Betrieb einer Biogasanlage sowie Selbsternte von Erdbeeren und Äpfeln, die SL Schwanteland GmbH – technische und medizinische Gase, Transport und Logistikdienstleistungen, Vermietung von Gewerbeflächen sowie der Handel mit Chicorée – und die Schwanteland Jungpflanzen GmbH.

Bei der Schwanteland Jungpflanzen GmbH wurde und wird derzeit kräftig investiert. 2018 ist ein Gewächshaus mit einer Fläche von etwa 2,5 Hektar errichtet worden. In diesem und im nächsten Jahr werden weitere Investitionen in die Mechanisierung der Produktion erfolgen. 10 ha Gewächshausfläche werden gegenwärtig bewirtschaftet. Die Produktion wird zukünftig stärker automatisiert werden, um den Prozessablauf und die Qualität der Jungpflanzen zu optimieren.

Gewächshäuser bei Schwanteland. Quelle: privat

Beim Gespräch mit Geschäftsführer André Krötz und Benjamin Grüber vom Controlling am vergangenen Mittwoch wurde auch über die bürokratischen Hürden gesprochen. „Dass die Brandenburger Bauordnung vereinfacht werden soll, nahm der Geschäftsführer wohlwollend auf, da die beabsichtigten Veränderungen gerade kleineren Betrieben im Gartenbau helfen wird“, so Andreas Noack. Thema sei auch die Auswirkungen der Coronakrise gewesen. Für die Mitarbeiter der Verwaltung wurde in zusätzliche Hardware für das Homeoffice investiert, und auch Hygienepläne seien umgesetzt worden.

Der Gartenbau sei sehr personalintensiv, und darüber hinaus werden saisonbedingt auch ausländische Arbeitnehmer gebunden. Es gebe Umsatzeinbußen durch Corona, welche aber nach Auskunft der Geschäftsführung beherrschbar seien und man ja mittel– und langfristig auf weiteres Wachstum baue. Dazu dienen auch die erheblichen Investitionen.

Sorgen mache dem Unternehmen, welches eine eigene Biogasanlage betreibt deren langfristiger Bestand, aufgrund des absehbaren Wegfallens von Einspeisevergütungen nach EEG. Für viele landwirtschaftliche Betriebe seien diese Erträge von besonderer betriebswirtschaftlicher Bedeutung.

Das Unternehmen beschäftigt etwa 150 fest angestellte Mitarbeiter zuzüglich der saisonalen Mitarbeiter.

